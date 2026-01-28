快訊

監察院長陳菊請辭獲准 高醫：陳菊復健穩定且持續進步中

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
監察院長陳菊。圖／本報資料照片
監察院長陳菊。圖／本報資料照片

監察院陳菊自2024年底起因病請假至今，總統府今日發布總統令表示，陳菊已提出請辭，決定准予免職，並自2月1日起正式生效。各界關注她的身體情況，

高醫表示，經醫療團隊妥善照護，目前整體復健狀況穩定且持續進步中。

總統府28日發布總統令表示，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，因此予以免職，將於2月1日起正式生效。

現年76歲的陳菊於2024年底因感冒就診，健檢時於腎臟發現腫瘤，手術切除後又出現腦血管阻塞情形，持續請假至今，期間曾數度遭外界質疑請假薪資細節。

對此監察院去年9月曾說明，陳菊請假均依「公務人員請假規則」等相關規定辦理，請假期間自願放棄支領每月薪資，月初即繳入國庫。

收治陳菊的高醫表示，監察院陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

