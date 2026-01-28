聽新聞
0:00 / 0:00
監察院長陳菊請辭獲准 高醫：陳菊復健穩定且持續進步中
監察院長陳菊自2024年底起因病請假至今，總統府今日發布總統令表示，陳菊已提出請辭，決定准予免職，並自2月1日起正式生效。各界關注她的身體情況，
高醫表示，經醫療團隊妥善照護，目前整體復健狀況穩定且持續進步中。
總統府28日發布總統令表示，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，因此予以免職，將於2月1日起正式生效。
現年76歲的陳菊於2024年底因感冒就診，健檢時於腎臟發現腫瘤，手術切除後又出現腦血管阻塞情形，持續請假至今，期間曾數度遭外界質疑請假薪資細節。
對此監察院去年9月曾說明，陳菊請假均依「公務人員請假規則」等相關規定辦理，請假期間自願放棄支領每月薪資，月初即繳入國庫。
收治陳菊的高醫表示，監察院陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言