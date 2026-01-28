陳菊請假超過1年請辭監察院長 花媽子弟兵：有利身體休養
監察院長陳菊因病請假超過一年，今天傳出請辭消息。陳菊子弟兵、高市議員簡煥宗表示，陳菊請辭後可以專注於身體的修復與休養，「這樣很好」，也不會再有人拿她的薪水做文章。
總統府今發布總統令，確定監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊請辭，2月1日生效。
「六小福」之一的高市議員簡煥宗表示，陳菊因身體因素需要時間休養，所以請辭對她是好事，可以更專注於身體的修復與休養，並按照高醫醫囑照表操課，持續進行專業復健與休養。
簡煥宗說，就他所知，陳菊生病期間都將薪水繳回監察院，不過她的薪水問題還是受到外界關注，也產生一些爭議，若辭職就沒有爭議，不用再被外界質疑；陳菊辭職後可以更專心照顧自己身體，不用太累，這樣很好。
