學者：中共以國共智庫論壇 把台灣納入川習會談判框架

多名國安與兩岸學者今天在一場座談會中表示，國共智庫論壇已非單純交流機制，而是中國為4月將登場的「川習會」預作政治鋪陳的重要戰略工具，意在向美方展示仍具影響台灣民意與主導兩岸議題的能力，對台灣安全、國際地位與嚇阻體系構成複合性壓力，政府須高度警戒。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心上午舉辦「從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略」座談會。

前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，國共智庫論壇真正受眾並非台灣社會，而是美國；中國核心目的在提前建構「台灣民意轉向、兩岸問題可被處理與交易」的對外敘事，以利川習會談判布局。

他指出，論壇屬工具性政治操作，是中共在威權體制與峰會壓力下，企圖展現對台掌控力的政治表演，而非台灣社會真實選擇。

洪浦釗說，國共智庫論壇結束後，中國國家主席習近平隨即致電美國總統川普，新華社同步定調台灣議題為中美關係最重要議題，顯示北京正系統性將台灣議題納入川習會談判框架，升高台海議題被「大國交易化」的國安風險。

國防安全研究院研究員沈明室表示，國共智庫論壇由既有國共論壇轉型，透過擴大產業與學界參與，以政策與經濟議題包裝政治目的。就論壇5大議題觀察，旅遊開放主導權掌握在中國；真正關鍵在新興產業合作，恐牽動科技外流與投資安全風險，甚至形成「二次西進」結構性壓力；醫療合作因中國投資與市場環境不確定須審慎評估，環保與防災議題戰略急迫性有限。

沈明室說，論壇核心在為可能登場的「鄭習會」鋪路，並透過操作台灣民意與「九二共識」話術弱化社會風險認知。若國防特別預算與年度國防預算持續延宕，將削弱台灣自我防衛能力與對美戰略互信，甚至引發美方在軍售、關稅及安全合作上的政策調整，衝擊整體嚇阻架構。

中正大學政治學系教授蔡榮祥以二戰前納粹透過扶植奧地利內部政治力量、以民族認同論述逐步瓦解主權的歷史經驗指出，這次國共智庫論壇操作「兩岸同屬一中」與「九二共識」論述，目的在將台灣重新框架為中國內部問題，削弱國際社會介入正當性。

他說，若把強化國防與深化對美合作污名化為「挑釁」或「賣台」，同時把對中讓利包裝為「愛台」，將形成顛倒加害與被害關係的認知操作，對台灣主權安全與產業優勢帶來長期且實質的戰略風險。

政大國關中心副研究員曾偉峯分析，論壇是國共兩黨在各自政治利益下的策略性結合。對國民黨而言，反映其路線調整，評估當前民意氛圍有利重啟對中交流，並為地方選舉與2028年大選布局；對中共而言，則是推動機制化交流與反獨敘事的重要節點，藉由在野黨參與塑造「統一大勢」的政治意象。

他表示，論壇同時具有明確對外戰略功能，即為川習會談判鋪陳條件，向美方展示北京仍具影響台灣政治與民意的能力；並可能透過牽動軍購、關稅與供應鏈合作等關鍵議題，削弱台灣在國際制度體系中的戰略位置，對台灣民主安全構成警訊。