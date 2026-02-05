國共論壇施小恩小惠 學者批：親共仇美毀台

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「目前的國共論壇與過去前總統馬英九執政時期不同，中國更想要統一台灣，交流成果更不可信！」針對國民黨前往中國參加國共智庫論壇，中共以開放上海到金馬旅遊示好，學者范世平5日批評，國民黨想要重回過去兩岸交流的榮景，但當時經濟比現在差很多，圖利的只有藍營的買辦階級。學者董立文則批評，國共論壇換來中國對美施壓，盼國民黨別走上親共、仇美、反日與毀台的道路。

國共交流完都衝突？

親綠智庫中華亞太菁英交流協會5日舉行「『走進中國？』—國共智庫論壇大體檢」座談會。國策基金會諮詢委員董立文表示，雙城論壇後就有圍台軍演，國共論壇一結束，中國國家主席習近平就對美國總統川普施壓台灣問題，還要求美方慎重處理對台軍售問題，國民黨雖希望透過談判換取和平，但卻忽略習近平所說，統一之後才有和平。

「國民黨如今恐親共、仇美、反日與毀台！」董立文批評說，如今國民黨正走在共產黨規劃好的道路上，包括先承認自己是中國人、台灣是中國的一部分，並反台獨與干涉，再來是統一與接受一國兩制，最後是宣揚中國很偉大，服從中國的統治。他批評說，國民黨如今跟太平天國一樣，當初是，「天下一家，共享太平」，如今則是「兩岸一家，共享和平」。

兩岸局勢已今非昔比

台師大東亞學系教授范世平指出，今年的國共論壇，與2005年、甚至2016年的國共論壇已有很大不同：兩岸貿易額雖仍有3143億美元、比2024年增加7.3%，但現在的股市與人均GDP與過去大不同，且雖然過去圓山大飯店與夜市擠滿陸客，但獲利的只有少人，多數老百姓的經濟並未改善。

范世平強調，台美關稅談判的結果，53%民眾滿意、僅31%不滿意，而國民黨卻要將台灣拉回10到20年前，他們所懷念的兩岸交流榮景，但其實那時是台灣經濟最差的時候，且國民黨智庫希望與對岸一起賺全世界的錢，可即使韓國總統李在明訪問中國，韓國與日本的企業依舊加速離開中國，國民黨的想望與現實愈差愈遠。

宣傳意義大於實質

「上海居民到金馬旅遊是小恩小惠！」范世平批評，國民黨立院黨團總召傅崐萁2024年到中國訪問，隨後文旅部聲稱要開放香港觀光客到花蓮，還有兩岸直航與包機，到後來都取消，因此他認為國共論壇的宣傳意義大於實質，是要讓台灣內部產生羨慕與經濟誘因，但他擔心藍為了實踐國共論壇持續阻擋國防預算與台美關稅協議。

