陸國台辦籲我方 全面恢復兩岸海空客運直航正常化

國共兩黨智庫論壇召開後，陸方宣布將開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，論壇的共同意見也提出，要盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化。大陸國台辦發言人陳斌華5日表示，希望台灣方面正視航空、航運業界和民眾的呼聲和需求，早日改變錯誤的做法。

國共兩黨智庫論壇3日在北京召開，內容多聚焦民生包括兩岸人員往來。陳斌華說，兩岸海空直航自2008年實現以來，為深化兩岸融合發展和增進兩岸民眾福祉發揮了重要作用。去年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次。

他抨擊，民進黨當局出於一黨之私，仍單方面限縮兩岸空中客運直航航點航班，拒不恢復兩岸海上客運直航航線，給兩岸經貿往來和人員交流帶來不便，嚴重損害了包括台灣同胞在內的兩岸民眾的切身利益。

陳斌華表示，「國共兩黨智庫論壇：兩岸交流合作前瞻」共同意見，建議盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化，是順應民意、為民興利之舉。希望台灣方面正視航空、航運業界和民眾的呼聲和需求，早日改變錯誤的做法。

至於陸方下一步將如何推動落實上海居民赴台灣本島團隊遊，擴大大陸居民赴金門、馬祖旅遊。陳斌華說，大陸方面先後於2024年4月、8月恢復福建居民赴馬祖、金門旅遊，受到台灣旅遊業界和民眾歡迎。1年多來福建居民赴金門、馬祖旅遊人數累計逾20萬人次，為金馬旅遊業界帶來了實實在在的利益，也增進了閩台鄉親的瞭解與情感。

陳斌華說，昨日，大陸文旅部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，這是推動兩岸旅遊交流合作正常化、擴大兩岸交流往來的切實措施，台灣旅遊業界和社會各界給予高度肯定。

他說，我們將會同有關部門認真落實國共兩黨智庫論壇形成的共同意見，爭取盡快將有關成果落地，有進一步消息會及時發布。希望民進黨當局以台灣同胞的福祉為念，盡快取消種種人為限制和禁令，為兩岸旅遊交流合作恢復正常排除障礙。

陳斌華認為，台灣旅遊業陷入困境，責任完全在民進黨當局，應正視台灣民眾心聲和業界訴求；他還對於春節將至，大陸台胞台商關注返台機票情況說，目前兩岸航線受民進黨當局干擾，航點尚未完全恢復常態，嚴重影響兩岸民眾往來，兩岸同胞對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈，大陸有關方面將想台胞之所想、急台胞之所急，積極做好兩岸春節加班機各項準備工作，希望台方盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制。

陳斌華還在記者會上提及，大陸將推動兩岸「小三通」再升級，將以不斷提升的通關效率、日益完善的服務保障體系，充分造福兩岸民生福祉，助力經濟產業發展，為構建廈金「同城生活圈」、深化兩岸融合發展注入新的動力；他也說，大陸將持續推出更多便利措施，讓台灣同胞開開心心游大陸、平平安安回台灣。

另，春節前陸委會示警港澳旅遊仍維持橙色警示，陳斌華說，對民進黨當局的倒行逆施，廣大台胞並不認同。