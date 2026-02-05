開放上海金馬旅遊 蔣萬安：為民謀福祉中央應樂觀其成

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席國際動漫展活動。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席國際動漫展活動。記者林麗玉／攝影

大陸文旅部昨宣布，將於近期恢復上海民眾赴金門、馬祖旅遊。蔣萬安今天被問及恢復上海民眾到金馬旅遊，蔣萬安說，兩岸之間的觀光交流都是好事，「大家都應該做出有智慧的決定，為人民謀求福祉」。

蔣也提到，另一方面，中央陸委會也應該要看到，地方與民間在兩岸之間推動的對話，為人民謀求福祉帶來實質的相關福祉，他覺得，中央也應該要樂觀其成。

由於前年在台北舉辦的台北上海雙城論壇，當時率團訪台北的上海副市長華源拋出積極推動上海團客來台旅遊，但當時因陸委會強調要先透過觀光小兩會協商，最後未落實。

蔣萬安今天上午出席國際動漫展活動，媒體問蔣萬安對於對岸宣布近期將恢復上海民眾到金門馬祖旅遊看法？蔣萬安說，兩岸對話一定要秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行。另一方面，中央陸委會也應該要看到，地方與民間在兩岸之間推動的對話，為人民謀求福祉中央也應該要樂觀其成。

