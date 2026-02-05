快訊

上海居民可金馬遊 民進黨團：共產黨掐人民脖子當政治籌碼

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜今上午受訪表示，金馬地區人民的福利不是中國共產黨、不是習近平的政治支票，不是今天說開就開、說關就關。記者張曼蘋／攝影
中國大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今表示，金馬地區人民的福利不是中國共產黨、不是習近平的政治支票，不是今天說開就開、說關就關，這就是共產黨的行為，把人民的脖子、把金馬掐在手上，以這個作為政治交換的籌碼。

陳培瑜今上午受訪表示，她當然知道金馬地區的人希望觀光可以發展、民生可以變得更好，也希望基礎建設可以做得更好，可是不要忘記了，過去這幾年，離島建設條例的基金已經挹注金馬非常多，但可惜的是，看到台灣的執政黨對金馬地區、對台灣地區的人民做出政績的時候，中共卻是把金馬掐在自己的手上，以此作為政治交換籌碼，這當然不可取。

陳培瑜說，愛開就開、愛關就關，完全取決於一天的情緒、一秒的情緒，「這樣的政治人物是可以信任的嗎？」當然不行，所以她要呼籲藍委陳雪生、陳玉珍，請站出來公開譴責中共，把金馬當成自己政治勒索的工具，然後金馬人不應該這樣被對待，金馬人應該值得更負責任的政治行為。

陳培瑜強調，她要鄭重地說金馬地區人民的福利不是中國共產黨，不是習近平的政治支票。

