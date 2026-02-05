民進黨中國部：國共論壇充斥四大認知戰 國民黨還想把台灣鎖進中國

國共論壇剛結束，民進黨中國部今天表示，國共論壇號稱睽違近十年又重新啟動，國民黨不顧社會輿論對「3張門票」的高度疑慮，擺明不審政府總預算、國防特別預算及反對台美關稅協議，就是堅持要前往北京參加國共兩黨智庫論壇，這當中有四大謊言認知戰。

民進黨中國部指出，一、國共合力高唱「九二共識」，無視互不隸屬現實與台灣主流民意。二、當面複習「疑美論」，國共想把台灣重新鎖進中國。三、中共公然懲獨恫嚇，國民黨竟然不敢為人民發聲。四、被指台灣破壞兩岸觀光，國民黨配合中共顛倒黑白。

民進黨中國部表示，整場國共論壇，雖然名為兩岸交流合作前瞻，卻充斥著各種「兩岸中國人」與「疑美論」的政治宣傳與假訊息不斷；說要為人民謀福祉，卻是國共一起高唱反對台獨、對台灣人寄出死亡威脅；說要幫台灣產業找出路，結果卻完全是想重新鎖進依賴中國的老路，顯見國共論壇已經成為了中共的謠言留聲機，而國民黨也樂於配合變成中共的形狀。

民進黨中國部指出，兩岸交流應建立在對等尊嚴、健康有序的基礎上，國民黨這種屈從矮化、放毒造謠的模式，不僅對台灣沒有任何正面幫助，也得不到台灣人民的認同，更只會繼續坐實國民黨拿台灣國安換取赴中門票的負面形象而已。