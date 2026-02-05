聽新聞
陸委會：陸方放寬陸客來台 別只說不做

聯合報／ 記者廖士鋒陳宥菘／台北報導

國共兩黨智庫論壇落幕，大陸文旅部昨天宣布近期將開放上海居民赴金馬旅遊。陸委會昨晚透過書面回應，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是陸方造成的；目前我方法令對於陸客到金馬旅遊並無限制規定，只是上海居民要先到福建、再坐金馬小三通客船，會有多少來客尚待觀察。對於陸方放寬陸客來台的限制，「希望不要只說不做」。

陸委會主委邱垂正昨廣播節目專訪時指出，我方政策立場是歡迎陸客來台，也希望兩岸能夠恢復觀光交流，但因兩岸觀光已經超過五年沒有互動，所以我方強調應該透過當年所成立的觀光小兩會，就旅遊安全、旅遊品質、旅遊穩定性、公平性趕快坐下來談，「我們來迎接一個健康的正常的有序的觀光交流，這樣對觀光業者、消費者以及對彼此都有好處」。

對於國民黨主席鄭麗文欲訪問大陸談論和平，邱垂正說，和平是政府的理想跟目標，但要有實力和準備，他質疑鄭麗文想要推動的「兩岸和平框架」到底是什麼東西？裡面是不是裝了統一的內容？邱垂正還特別翻「歷史舊帳」說，「你跟這紀錄如此惡劣的人在講和平協議，難道沒有過去的歷史記憶了嗎？過去國共合作都是共產黨勝、國民黨輸」。

至於大陸政協主席王滬寧與國民黨副主席蕭旭岑會見時提及九二共識、反對台獨，陸委會則表示，中共所說的「一中原則」或「九二共識」，根本目的是消滅中華民國、併吞台灣，台灣民意已堅決反對。

