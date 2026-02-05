聽新聞
0:00 / 0:00

開放上海陸客 金馬既喜且憂

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
中國大陸近期將開放上海陸客到金馬旅遊，觀光業者希望兩岸提供配套吸引陸客。圖為金門建功嶼。本報資料照片
中國大陸近期將開放上海陸客到金馬旅遊，觀光業者希望兩岸提供配套吸引陸客。圖為金門建功嶼。本報資料照片

大陸文旅部昨天宣布，大陸將恢復上海居民赴金門馬祖旅遊。適逢小三通廿五周年，金、馬縣府與旅遊業界既喜且憂，既期待更多陸客造訪，卻擔心金、馬並非上海人旅遊重點，若無配套，效益恐有限。金門縣府統計，去年入出境陸客數逾十九萬人次，但連江縣府統計全年僅七千陸客；地方人士感嘆，金門若來一百位陸客，馬祖可能只有個位數，「馬祖更像孤島中的孤島」。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信說，大陸開放上海居民來金門，對地方觀光算是好消息，但上海旅客多半不會只到金門或馬祖觀光，通常由在地旅行社規畫「福建搭配行程」，以廈門為主，金門僅安排一天短暫停留，實際效益有待觀察。他過去曾赴上海、昆明參加旅遊博覽會，當地業者反應普通，市場仍需時間培養。

「上海人對台灣本島的期待，高於對金門的興趣。」翁炳信說，上海是將近兩千五百萬人口的一級城市，對大城市旅客而言，金門的吸引力未必明顯。相較下，若能開放廣東、浙江、江西等海西省分的旅客，消費力強、生活型態與風土民情也較接近，對金馬觀光與經濟的帶動效益可能更顯著。

連江縣馬祖觀光協會理事長孫孝豪說，上海距離馬祖確實有點遠，以現況來看，陸客赴馬祖比率本就不高，若未計入散客，一年僅約二千多名團客，多為公司行號的員工旅遊，市場規模有限。

孫孝豪也說，未來若要吸引上海客源，一定得先連結福建旅遊，再延伸至馬祖。過去聽聞上海每年約一百萬人次前往福建旅遊，集中在福州、霞浦一帶，若部分客源導入馬祖，觀光量能勢必可觀；但馬祖接待量能有限，每年四至六月的旅遊旺季，一天約二千五百人即飽和，若短期湧入大量旅客，住宿、交通恐全面吃緊。

「交通更是關鍵。」孫孝豪說，以黃岐航線為例，上午船班滿載僅九十七人，下午也僅一四五人，現階段已頻頻客滿，「就算人想來，船也載不了」。

目前小三通航線船班已相當吃緊，假日及旺季一位難求，若再開放上海居民，船位將更緊繃，業者盼縣府向中央爭取增班，回復至疫情前水準。也有人建議中央同步開放「禁團令」，讓台灣旅行社可組團赴陸觀光，台灣旅客直航往返分流，有助於減輕離島交通壓力。

連江縣交旅局長陳如嵐說，目前正著手規畫相關遊程與行銷推介，以品質取勝，「金馬地區還是很有機會」。金門縣府表示，兩岸小三通廿五周年逢「金門港旅運中心」試營運的重要時刻，大陸文旅部釋出的重磅消息，讓原已熱絡的小三通旅遊市場再注入活水。

金門 馬祖 陸客
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陸擬解禁上海人赴金馬旅遊 藍委：政府要解決船班吃緊、旅宿不足問題

大陸將恢復上海居民赴金馬旅遊 金縣府：盼中央支持

陸文旅部宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 金門：已準備好迎接人潮

家貓未植晶片將開罰 進出金門也須附登記證明

相關新聞

會王滬寧 蕭旭岑：台灣主流民意盼兩岸以和平方式解決爭端

國民黨副主席蕭旭岑今在北京人民大會堂接受大陸全國政協主席王滬寧會面。他表達，台灣的主流民意不希望兩岸衝突，兩岸應以和平方...

陸委會：陸方放寬陸客來台 別只說不做

國共兩黨智庫論壇落幕，大陸文旅部昨天宣布近期將開放上海居民赴金馬旅遊。陸委會昨晚透過書面回應，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾...

鄭麗文：走向大陸或世界 非零和選擇

國共論壇重啟，賴清德總統質疑「二次西進」。國民黨主席鄭麗文昨天表示，走向大陸與走向世界從來不是零和選擇；她要提醒賴總統，...

開放金馬旅遊 兩岸業者：正面、善意訊號

大陸文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。消息引發上海旅遊業者與在滬民眾關注，業者稱雖非重大突破，但仍是...

開放上海陸客 金馬既喜且憂

大陸文旅部昨天宣布，大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。適逢小三通廿五周年，金、馬縣府與旅遊業界既喜且憂，既期待更多陸客...

新聞眼／各表一中 台灣對九二共識仍有表述空間

兩岸局勢持續緊張之際，國共智庫論壇重啟暌違九年的兩岸交流，值得觀察的是，台灣在兩岸交流的論述空間上有無變化。國民黨副主席...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。