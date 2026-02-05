開放上海陸客 金馬既喜且憂

大陸文旅部昨天宣布，大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。適逢小三通廿五周年，金、馬縣府與旅遊業界既喜且憂，既期待更多陸客造訪，卻擔心金、馬並非上海人旅遊重點，若無配套，效益恐有限。金門縣府統計，去年入出境陸客數逾十九萬人次，但連江縣府統計全年僅七千陸客；地方人士感嘆，金門若來一百位陸客，馬祖可能只有個位數，「馬祖更像孤島中的孤島」。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信說，大陸開放上海居民來金門，對地方觀光算是好消息，但上海旅客多半不會只到金門或馬祖觀光，通常由在地旅行社規畫「福建搭配行程」，以廈門為主，金門僅安排一天短暫停留，實際效益有待觀察。他過去曾赴上海、昆明參加旅遊博覽會，當地業者反應普通，市場仍需時間培養。

「上海人對台灣本島的期待，高於對金門的興趣。」翁炳信說，上海是將近兩千五百萬人口的一級城市，對大城市旅客而言，金門的吸引力未必明顯。相較下，若能開放廣東、浙江、江西等海西省分的旅客，消費力強、生活型態與風土民情也較接近，對金馬觀光與經濟的帶動效益可能更顯著。

連江縣馬祖觀光協會理事長孫孝豪說，上海距離馬祖確實有點遠，以現況來看，陸客赴馬祖比率本就不高，若未計入散客，一年僅約二千多名團客，多為公司行號的員工旅遊，市場規模有限。

孫孝豪也說，未來若要吸引上海客源，一定得先連結福建旅遊，再延伸至馬祖。過去聽聞上海每年約一百萬人次前往福建旅遊，集中在福州、霞浦一帶，若部分客源導入馬祖，觀光量能勢必可觀；但馬祖接待量能有限，每年四至六月的旅遊旺季，一天約二千五百人即飽和，若短期湧入大量旅客，住宿、交通恐全面吃緊。

「交通更是關鍵。」孫孝豪說，以黃岐航線為例，上午船班滿載僅九十七人，下午也僅一四五人，現階段已頻頻客滿，「就算人想來，船也載不了」。

目前小三通航線船班已相當吃緊，假日及旺季一位難求，若再開放上海居民，船位將更緊繃，業者盼縣府向中央爭取增班，回復至疫情前水準。也有人建議中央同步開放「禁團令」，讓台灣旅行社可組團赴陸觀光，台灣旅客直航往返分流，有助於減輕離島交通壓力。

連江縣交旅局長陳如嵐說，目前正著手規畫相關遊程與行銷推介，以品質取勝，「金馬地區還是很有機會」。金門縣府表示，兩岸小三通廿五周年逢「金門港旅運中心」試營運的重要時刻，大陸文旅部釋出的重磅消息，讓原已熱絡的小三通旅遊市場再注入活水。