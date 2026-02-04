快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

只花6元就抱走千萬…統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

王滬寧喊「九二共識、反對台獨」 陸委會：台灣民意堅決反對

中央社／ 台北4日電
陸委會。圖／聯合報系資料照
陸委會。圖／聯合報系資料照

中國國民黨副主席蕭旭岑會晤中國大陸全國政協主席王滬寧，王滬寧喊出「堅持九二共識、反對台獨」。陸委會今天表示，「一中原則」、「九二共識」沒有中華民國生存空間，台灣民意堅決反對。

大陸委員會（陸委會）4日下午透過書面表示，中共所謂「一中原則」或「九二共識」，根本目的在於消滅中華民國、併吞台灣，沒有中華民國生存空間，台灣民意堅決反對。

蕭旭岑於2至4日率團赴北京參加國共智庫論壇。在論壇落幕後，王滬寧今天在北京人民大會堂會晤蕭旭岑、國民黨國政基金會副董事長李鴻源等人。

王滬寧於會上表示，中國大陸願在「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎上，加強與包括國民黨在內的台灣各黨派團體、各界人士交流交往，團結廣大台灣民眾，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展。

陸委會日前指出，2019年「習五條」提出「一國兩制台灣方案」，已將「九二共識」重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一的九二共識」，「一中原則」、「九二共識」、「一國兩制」成為中共「三位一體」對台政策，沒有中華民國生存空間。

九二共識 王滬寧 蕭旭岑 國民黨 陸委會
