民進黨：國共論壇紅色恐怖恫嚇台灣人 國民黨還幫背書

民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨赴中參加「國共兩黨智庫論壇」並提出共同意見，整場國共論壇雖名為兩岸交流合作前瞻，卻充斥各種兩岸中國人與疑美論的認知宣傳。

吳崢指出，國民黨稱要為人民謀福祉，卻中共一起高唱反對台獨、對台灣人祭出死亡威脅；說要幫台灣產業找出路，結果卻完全是想重新鎖進依賴中國的老路。國共論壇的結果顯示，國民黨已經淪為中共的謠言留聲機，與台灣主流民意完全背道而馳。

吳崢說，尤其是針對國民黨宣稱要推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制的說法，居然完全與中共論述如出一轍，但事實是中國方面說斷就斷，持續拒絕恢復兩岸觀光必要的小兩會磋商，長期對台灣政府已讀不回，看不出有任何善意的作為。當前兩岸交流遭遇的所有障礙，其實都是中共片面作為造成，可以說「神也是你，鬼也是你」。國民黨不僅不敢質疑中共，還反過來跟中共一起顛倒黑白，這不叫交流或談判，只是單純配合中共認知戰的應聲蟲而已。

吳崢批評，國台辦主任宋濤在論壇中公開宣稱要打擊台獨絕不手軟，中共不斷以懲獨恫嚇台灣人，近來更連部會首長、國會議員、檢察官與國軍弟兄都被中共扣上莫須有罪名追殺，這才是真正名符其實的國家機器與紅色恐怖，更是不折不扣的威權獨裁與跨境鎮壓。

吳崢表示，台灣超過八成的民意反對中共的懲獨恐怖行徑，卻只有國民黨還跑去幫中共背書，成為中共口中堅定站在歷史正確一邊的同路人，難道都不會覺得對不起台灣人嗎？