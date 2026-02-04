國共15項共同意見 國民黨：每一項都符合民眾需求

快訊

中央社／ 台北4日電
國共兩黨智庫論壇在北京開幕，圖為中國國民黨副主席蕭旭岑致辭。 中新社
國共兩黨智庫論壇在北京開幕，圖為中國國民黨副主席蕭旭岑致辭。 中新社

國共兩黨召開智庫交流論壇，宣布達成15項共同意見，但陸委會認為「共同意見」是倒果為因，政府絕不會接受。國民黨今天表示，共同意見每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與大陸溝通，是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

國共智庫論壇3日在北京落幕，論壇總結提出5個面向、15項共同意見。陸委會則批評，國共兩黨提出共同意見是配合中共融台及統戰政策，走回西進，依賴中共老路。

國民黨今天發出新聞稿表示，陸委會昧於現實，無視國際間重要國家領導人近來接連訪問中國大陸，加強與中國大陸各方面合作。「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見，每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與大陸溝通，是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

國民黨指出，政府漠視台灣經濟實況，台灣現在只有跟AI相關的12%高科技業人員及買高科技股票的人好，其他的產業都很慘。台灣去年觀光業逆差7000億元，如果開放鼓勵大陸客來台旅遊，起碼可以增加1000至2000億元的收入，造福旅遊業、旅館業、小吃業、伴手禮業。尤其花蓮地區，農曆年旅館業訂房率只有2成，民宿歇業了200多家，民進黨只會搞意識形態，完全不顧人民的死活。

國民黨也提到，兩岸緊張是因為民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張的始作俑者，兩岸間溝通比不溝通好，接觸比戰爭好，民進黨執政帶來兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役服役期限，置國家於險境，是政治上的最大不道德。

國民黨認為，民進黨自己放棄責任，不接觸、不溝通反而怪國民黨溝通接觸，近來包括加拿大總理、英國首相、烏拉圭總統、芬蘭總理等訪問大陸，美國總統川普4月也要前去北京，難道他們都是腦袋不清、倒果為因嗎。

國民黨 陸委會 國共論壇
