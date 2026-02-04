陸委會批國共論壇 國民黨：只搞意識形態不顧人民死活

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
此次「國共兩黨智庫論壇」以兩岸交流合作前瞻為主題，藍營強調輕政治、重民生。記者陳政錄／攝影
此次「國共兩黨智庫論壇」以兩岸交流合作前瞻為主題，藍營強調輕政治、重民生。記者陳政錄／攝影

國共兩黨智庫論壇昨在北京閉幕，並達成五大共同意見。陸委會表示，中共對台極限施壓是兩岸人員往來的最大阻礙，國共間「共同意見」完全是倒果為因，政府絕不接受。國民黨反擊，民進黨自己放棄責任，反而怪國民黨溝通接觸，美國總統川普等外國領導人都要去北京，難道他們都是腦袋不清、倒果為因？

國民黨指出，陸委會昧於現實，無視國際間重要國家領導人近來接連訪問中國大陸，加強與中國大陸各方面合作。「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見，每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與大陸溝通，是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

國民黨批評，民進黨政府漠視台灣經濟實況，台灣現在只有跟AI相關的12%高科技業人員及買高科技股票的人好，其他的產業都很慘。

國民黨表示，台灣去年觀光業逆差7000億元，如果開放鼓勵大陸客來台旅遊，起碼可以增加1、2000億元的收入，造福旅遊業、旅館業、小吃業、伴手禮業，尤其花蓮地區，農曆年旅館業訂房率只有2成，民宿歇業200多家，民進黨只會搞意識形態，完全不顧人民的死活。

國民黨表示，兩岸緊張是因民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張的始作俑者，兩岸間溝通比不溝通好，接觸比戰爭好，民進黨執政帶來兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役服役期限，置國家於險境，是政治上的最大不道德。

國民黨表示，民進黨自己放棄責任不接觸不溝通反而怪國民黨溝通接觸，近來包括加拿大總理、英國首相、烏拉圭總統、芬蘭總理絡繹不絕訪問大陸，川普4月也要前去北京，難道他們都是腦袋不清、倒果為因嗎？

國民黨 民進黨 溝通
