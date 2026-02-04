王滬寧會蕭旭岑共提九二共識 陳玉珍：創造性模糊保兩岸和平

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

國民黨副主席蕭旭岑率團訪陸，今日蕭所率訪團返台。蕭旭岑會晤大陸全國政協主席王滬寧，雙方共同強調在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎，加強兩岸交流。國民黨立委陳玉珍說，創造性模糊有必要，可讓很多直接衝突不會發生，維持兩岸和平，等於維持世界和平。

蕭旭岑4日上午在北京人民大會堂會見王滬寧。王滬寧說，新形勢下，大陸願在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎，加強和包括國民黨在內台灣各政黨、團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展。

蕭旭岑則說，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述，兩岸均堅持一個中國原則的共識，就是大家熟知的九二共識，以及反對台獨的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。兩岸同胞有共同的血緣、文化、歷史，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為「中華民族是我們的根」。

陳玉珍表示，中華民國憲法就是「憲法一中」的架構，民進黨也不能否認，這是有智慧的「創造性模糊」。她解釋，「一中各表」即兩岸同屬一中，但是各自表述，我方表述中國為中華民國，大陸表述中國為中華人民共和國，這是蕭旭岑所說的「求同存異」。

陳玉珍表示，九二共識是指1992年所達成的共識，就是「一中各表、各表一中」，這是創造性模糊。在對外的處境上，很多時候創造性模糊有必要，這樣可讓很多直接衝突不會發生，維持兩岸和平。維持兩岸和平，就是維持世界和平。

陳玉珍表示，在兩岸問題上，國民黨尋求的就是不要激化，想辦法如產業交流、旅遊往來、民間往來增加，累積人們善意，增加和平的可能性。至於民進黨做的是另一種方式，就是切水斷流，不讓兩岸往來，造成彼此敵意、猜忌。

陳玉珍強調，老百姓可以試想，到底哪個方向較能帶來和平？是愈多交流、愈多往來、愈認識，較能帶來和平？還是彼此不認識、不往來且互相仇恨，較能帶來和平？不管在民間還是在官方，適逢過年，老百姓可好好思考，到底哪個政黨走的方向較妥當，可真正可以為大家帶來安身立命的未來。

陳玉珍 蕭旭岑 中華民國憲法
