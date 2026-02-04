蕭旭岑見王滬寧 盼用交流取代對抗

國民黨副主席蕭旭岑與中共中央政治局常委王滬寧見到面了！國民黨2到4日於北京與共產黨舉行智庫論壇，外界都好奇是否會見到中國官員，最終是蕭旭岑與王滬寧見面。蕭強調，絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，以避免戰爭的風險，用交流取代對抗。

承擔交流與溝通責任

蕭旭岑致詞時表示，這次論壇聚焦於許多台灣民眾關切的議題，從觀光、旅遊、醫療安養，到防災、能源問題、AI未來發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域。尤其是大陸近年在許多科技與技術有巨大的突破，其中有非常多台灣可以取經之處。未來深切希望雙方可以進一步深化合作，共創榮景，嘉惠兩岸同胞。

「絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，持續交流交往。」蕭旭岑指出，尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中衍生的各項問題，消弭因為交流不夠產生的各種誤解。中國國民黨責無旁貸，願意擔負起這樣的責任，協助台灣各個產業加強與大陸合作，進一步促成兩岸和諧、交融，互利、雙贏。

不希望兩岸衝突

蕭旭岑說，兩岸雖然各自採取的制度，生活方式及價值經驗不同，但大家都是炎黃子孫，同屬中華民族，大家都是同胞，彼此血緣相依，情感共通，沒有人希望走向兵戎相見。絕大多數台灣民眾已經逐漸了解，所謂「抗中保台」，真相其實是「媚美賣台」，並不符合台灣人民利益，台灣民眾絕對不希望兩岸走向衝突。

「兩岸要交流，要合作！」蕭旭岑表示，兩岸更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端，兩岸共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

政府不接受國共意見

國共論壇在3日還達成15項共同意見，包括推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、強化兩岸防災減災合作等。

對此，陸委會表示，國共兩黨的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路，政府絕不會接受。

但國民黨回批，兩岸緊張是因為民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張的始作俑者。此外，包括加拿大、英國、烏拉圭、芬蘭的領導人都安排訪問中國，美國總統川普4月也要訪問中國，陸委會放棄責任不與大陸溝通，才是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

【更多精采內容，詳見 】