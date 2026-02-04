國共論壇聚焦旅遊合作 謝龍介：藉觀光讓大陸更了解台灣

國共論壇後續引發關注，國民黨立委謝龍介表示，鼓勵賴清德總統能跟中共總書記對話，執政黨不做，在野黨當然會持續擴大交流，避免擦槍走火；另外，有關國共論壇將推兩岸旅遊合作，他也說，旅遊業當然支持，因為國旅確實不如從前，透過觀光也能讓大陸民眾更了解台灣，兩岸和平發展更穩定。

國共智庫論壇昨在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑致詞指出，兩岸應合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」掏空台灣、剝削台灣。大陸國台辦主任宋濤說，當前台海局勢複雜嚴峻，兩岸民眾對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待。

謝龍介指出，我國憲法中對兩岸人民依「兩岸人民關係條例」處理，人人平等、依法施政，執政黨在「逾越」這個分寸，刻意來打壓這些特定的人士，包括陸配等；所以在交流上，就是希望兩岸能夠和平穩定地發展，支持兩岸和平發展的任何方式。

謝龍介呼籲並鼓勵賴總統，支持賴總統跟北京、習近平對話，兩岸能由執政黨對話、溝通那更好；若執政黨不做，當然在野黨會持續交流、擴大交流，這是掛保證的，目的是避免擦槍走火。

外界關注「國共論壇」推動兩岸旅遊交流合作，謝龍介分析，旅遊業當然需要支持，朝野也都有立委支持大陸團客到台灣旅遊，大家若去民間旅遊業看，確實一年不如一年，尤其南部跟東部很多民宿業最近很多要轉售，整個國旅現在慢慢不如從前。

謝龍介批評，政府在很多統計數字把在地消費都算入，比如去台南吃個小吃都算在國旅消費金額裡，硬要把數字撐得漂亮，沒有必要。他還說，大陸反正要來都是「團進團出」，我方也都是可以管理及控制的，不會造成所謂國家安全的危險。

謝龍介接著說，那為什麼不能利用兩岸觀光旅遊增加彼此理解？讓大陸民眾更能了解台灣，了解兩岸不同制度；透過觀光旅遊，可以讓兩岸的和平發展更穩定，一步一步地堆積善意，這對兩岸是有幫助的。