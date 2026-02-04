王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

國民黨副主席蕭旭岑此行赴陸重頭戲，4日上午在北京人民大會堂接受大陸全國政協主席王滬寧會見，這是今年首個國共高層級交流，規格也是國民黨主席鄭麗文上任後最高。王滬寧說，新形勢下，大陸願在堅持「九二共識」，反對「台獨」的政治基礎，加強和包括國民黨在內台灣各政黨、團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展。

蕭旭岑2至4日率國民黨智庫一行約40人赴陸，昨日舉辦「國共兩黨智庫論壇」後，原今上午表定行程為赴北京亦莊參訪自動駕駛、兩岸科創中心，下午赴北京清華大學AI學院、碳中和研究院。惟昨日陸方通知「會見」採訪相關安排，雖行前保密，但最後仍如外界預期，由王滬寧出馬在北京人民大會堂的「新疆廳」會見蕭旭岑一行。

王滬寧首先發言，他提到去年10月19日，中共總書記習近平致電祝賀鄭麗文當選國民黨主席，肯定兩黨在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上取得的積極成效，指明了兩黨關係和兩岸關係發展的前進方向，鄭麗文主席復電表達了感謝和積極願景。

他說，舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流，要合作共同心聲的實際措施，展現了兩黨為兩岸同胞謀利造福的使命擔當，為兩岸關係和台海形勢注入了正能量，受到兩岸同胞廣泛支持，高度肯定。

王滬寧說，「兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族」，習近平強調，兩岸同胞有共同的血脈，共同的文化，共同的歷史，更重要的是我們對民民有共同的責任，對於未來有共同的期盼。

據此，王滬寧表態，新形勢下，我們（大陸方面）願在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎，加強和包括國民黨在內，台灣各政黨、團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

接著由蕭旭岑發言。他提到，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述，兩岸均堅持一個中國原則的共識，就是大家熟知的九二共識，以及反對台獨的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。兩岸同胞有共同的血緣、文化、歷史，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為中華民族是我們的根。

蕭旭岑說，這次論壇（國共兩黨智庫論壇）聚焦許多台灣民眾關切的議題，從觀光、旅遊、醫療、安養到防災、能源問題，AI未來的發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域，尤其是大陸近年來在許多科技與技術有巨大的突破，有非常多台灣可以取經之處，這次論壇只是一個開始。未來深切希望雙方可以進一步深化交流。

蕭旭岑表示，絕大多數台灣民眾希望兩岸能夠交流交往，尤其是通過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中，因交流不夠產生的各種影響，國民黨責無旁貸，應擔負起這樣的責任。在蕭旭岑講到這部分時，陸方工作人員開始要求媒體離場，會見公開時間約5分30秒左右。

出席本次會見的台方有蕭旭岑和國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源、前立委李德維等一行，陸方由王滬寧，國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌，以及國台辦各局官員，並安排早年從金門泅海赴陸的大陸經濟學家林毅夫等「在陸台胞代表」出席。