陳培瑜：國共論壇幫紅色供應鏈開門 協議會變藍白想要的法案

國共兩黨智庫論壇「兩岸交流合作前瞻」昨在北京舉行，提出支持兩岸企業進行產業鏈綠色升級等5個面向、共15項共同意見。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，這不是只是幫紅色供應鏈開大門，現在看起來只是協議，但後續會變成藍白想要的法案、操控輿論，這才是最危險最可怕的事。

此次論壇主題為兩岸交流合作前瞻，開幕式後進行旅遊、產業、環保等三領域分組討論，兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域逾百人出席。論壇閉幕式發表「共同意見」，共有5面向、15條內容，涉及推動兩岸⼈員往來正常化，及兩岸新興產業、醫療康養、環保、防災減災等領域合作深化等。

陳培瑜今表示，要提醒大家，這不是只是幫紅色供應鏈開大門，未來看到立法院裡面，藍白多數絕對會在相關法案上修法，現在看起來只是協議，可是協議後續會變成藍白想要的法案，藍白想要的擋預算，藍白想要的操控輿論，這才是最危險最可怕的事情。

陳培瑜說，在之前的第一個會期，看到所有國民黨的召委跟著國民黨立委傅崐萁到中國去，然後回來後就開始修國會擴權法案，必須要說，「你們自己都要碰到地方選舉了，柯志恩也好，謝衣鳯也好，這些要選舉的人，你們真的認同這個做法嗎？你們真的要持續用這個方法掏空台灣，迫害台灣嗎？」