快訊

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 台船長違反野保法一審重判

陳培瑜：國共論壇幫紅色供應鏈開門 協議會變藍白想要的法案

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
談及國共論壇，民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，這不是只是幫紅色供應鏈開大門，後續會變成藍白想要的法案、操控輿論，這才是最危險最可怕的事。圖／聯合報系資料照
談及國共論壇，民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，這不是只是幫紅色供應鏈開大門，後續會變成藍白想要的法案、操控輿論，這才是最危險最可怕的事。圖／聯合報系資料照

國共兩黨智庫論壇「兩岸交流合作前瞻」昨在北京舉行，提出支持兩岸企業進行產業鏈綠色升級等5個面向、共15項共同意見。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，這不是只是幫紅色供應鏈開大門，現在看起來只是協議，但後續會變成藍白想要的法案、操控輿論，這才是最危險最可怕的事。

此次論壇主題為兩岸交流合作前瞻，開幕式後進行旅遊、產業、環保等三領域分組討論，兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域逾百人出席。論壇閉幕式發表「共同意見」，共有5面向、15條內容，涉及推動兩岸⼈員往來正常化，及兩岸新興產業、醫療康養、環保、防災減災等領域合作深化等。

陳培瑜今表示，要提醒大家，這不是只是幫紅色供應鏈開大門，未來看到立法院裡面，藍白多數絕對會在相關法案上修法，現在看起來只是協議，可是協議後續會變成藍白想要的法案，藍白想要的擋預算，藍白想要的操控輿論，這才是最危險最可怕的事情。

陳培瑜說，在之前的第一個會期，看到所有國民黨的召委跟著國民黨立委傅崐萁到中國去，然後回來後就開始修國會擴權法案，必須要說，「你們自己都要碰到地方選舉了，柯志恩也好，謝衣鳯也好，這些要選舉的人，你們真的認同這個做法嗎？你們真的要持續用這個方法掏空台灣，迫害台灣嗎？」

藍白 法案 陳培瑜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

豪宅開箱爭議！謝衣鳯、謝典霖姊弟布局角力 「謝董」爸爸發聲了

「保持現狀最沒風險」謝典霖開箱住家曝有意續任 謝衣鳯低調

謝典霖開箱700坪豪宅引關注 胞姊謝衣鳯切割「與我選縣長無關」

長輩出面為謝典霖選縣議長固樁？謝衣鳯：仍爭取參選縣長

相關新聞

陳培瑜：國共論壇幫紅色供應鏈開門 協議會變藍白想要的法案

國共兩黨智庫論壇「兩岸交流合作前瞻」昨在北京舉行，提出支持兩岸企業進行產業鏈綠色升級等5個面向、共15項共同意見。民進黨...

國共智庫論壇 五個共識

暌違九年，國共智庫論壇昨（3）日在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑致詞指出，兩岸應該要合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「...

邱垂正：宋濤談話不友善 像在訓話

國共智庫論壇昨日在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞重申堅持九二共識、反對台獨，也批評台獨分裂與外部勢力，陸委會主委邱垂正...

賴總統：在野黨不審預算只交流 台灣危險

總統府昨舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ）記者會，針對國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸參與國共智庫論壇，賴清德總統表示，...

論壇共識 恢復兩岸直航正常化

國共智庫共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」經深入交流討論，昨天落幕時提出五方面、十五條共同意見，包括盡快全面恢復兩岸海空...

北京國共論壇 蕭旭岑：兩岸合作賺世界的錢

暌違九年，國共智庫論壇昨在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑致詞指出，兩岸應合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」掏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。