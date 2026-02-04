聽新聞
北京國共論壇 蕭旭岑：兩岸合作賺世界的錢

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者周佑政張文馨／北京—台北連線報導
國民黨副主席蕭旭岑昨天在國共智庫合辦的「兩岸交流合作前瞻」論壇致辭，指出兩岸應合作賺世界的錢。（中新社）
暌違九年，國共智庫論壇昨在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑致詞指出，兩岸應合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」掏空台灣、剝削台灣。大陸國台辦主任宋濤說，當前台海局勢複雜嚴峻，兩岸民眾對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待；大陸將繼續推出更多便利兩岸人員往來措施，推動兩岸旅遊交流合作。

此次論壇主題為兩岸交流合作前瞻，開幕式後進行旅遊、產業、環保等三領域分組討論，兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域逾百人出席。論壇閉幕式發表「共同意見」，共有五方面、十五條內容，涉及推動兩岸⼈員往來正常化，及兩岸新興產業、醫療康養、環保、防災減災等領域合作深化等。

蕭旭岑一行預計今天參訪北京清華大學ＡＩ、碳中和中心；晚間返台前，大陸政協主席王滬寧預計會見訪團。

就在國共論壇登場之際，總統府昨舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ）記者會，由賴清德總統主持。賴總統表示，台美未來合作三大戰略方向，包括強化經濟安全、打造創新經濟、發展繁榮未來。被問及府方這場記者會，是否為了與國共智庫論壇互別苗頭？賴總統說，「這不是刻意，我們不是這個目的」，但剛好可以提供對比，讓國人清楚辨識：到底是民進黨政府目前推動的攜手美國、友盟、走進國際的經濟戰略，或是在野黨推動的「二次西進」，對台灣經濟發展比較有利。

賴清德總統昨天主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美合作進展及後續推動三大戰略方向。記者杜建重／攝影
蕭：不要對立 讓他國漁翁得利

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議日前落幕，分別由經濟部長龔明鑫與美國國務院經濟事務次卿海柏格主談。賴總統說，這是自二○二○年首屆ＥＰＰＤ以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義；台美經濟戰略夥伴關係，已經更加深化和緊密。  

蕭旭岑昨在國共智庫論壇致詞指出，兩岸應該要合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足；如果兩岸對立、甚至衝突，不但不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益。

兩岸交流 宋濤：續推便利措施

蕭旭岑期許，未來兩岸應以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。

宋濤致詞提到，舉辦智庫論壇是落實兩黨領導人（國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平）賀電精神的具體措施，並提出對兩岸交流合作發展五點看法，包含堅持九二共識、反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向；深化融合發展，促進兩岸交流合作等。

宋濤並指，大陸將繼續推出更多便利兩岸人員往來的措施，推動兩岸旅遊交流合作，落實同等待遇、為台灣民眾在大陸學習、工作、生活創造更好條件。他同時也批評台獨分裂與外部勢力，聲稱大陸不會姑息。

論壇結束後，國政研究基金會副董事長李鴻源宣讀此次達成的「共同意見」，共有五方面，十五條內容。在人員往來方面，意見指出，將推動解除民進黨當局對兩岸⼈員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙，包括盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化，盡快實現福建、上海居民赴台團隊旅遊等。

