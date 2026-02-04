國共智庫論壇 五個共識

暌違九年，國共智庫論壇昨（3）日在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑致詞指出，兩岸應該要合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」掏空台灣、剝削台灣。大陸國台辦主任宋濤說，當前台海局勢複雜嚴峻，兩岸民眾對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待；大陸將繼續推出更多便利兩岸人員往來措施，推動兩岸旅遊交流合作。

此次論壇主題為兩岸交流合作前瞻，開幕式後進行旅遊、產業、環保等三領域分組討論，兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域逾百人出席。論壇閉幕式發表「共同意見」，共有五方面、15條內容，涉及推動兩岸人員往來正常化，及兩岸新興產業、醫療康養、環保、防災減災等合作深化。

蕭旭岑一行預計今（4）日參訪北京清華大學AI、碳中和中心；晚間返台前，大陸政協主席王滬寧預計會見訪團。

蕭旭岑昨在國共智庫論壇致詞指出，如果兩岸對立、甚至衝突，不但不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益。

宋濤致詞提到，舉辦智庫論壇是落實兩黨領導人（國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平）賀電精神的具體措施，並提出對兩岸交流合作發展五點看法，包含堅持九二共識、反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向；深化融合發展，促進兩岸交流合作等。

國政研究基金會副董事長李鴻源宣讀此次達成的「共同意見」，共有五方面，十五條內容。在人員往來方面，意見指出，將推動解除民進黨當局對兩岸人員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙，包括盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化，盡快實現福建、上海居民赴台團隊旅遊等。

陸委會主委邱垂正昨日下午回應，宋濤的談話不友善，也不單純，聽起來像是在訓話，不是交流。