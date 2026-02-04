觀察站／暖意顯 融冰仍看兩岸領導人

國共在暌違九年後恢復舉行國共論壇，預計中共對台二把手、政協主席王滬寧將會見訪團，等於維持了國共互動的高規格，然而無論國共兩黨如何提出兩岸和平願景、恢復交流倡議，兩岸關係的癥結仍在民共關係，台海解局融冰的關鍵在賴總統和北京當局的手裡。

無可諱言，國共重啟論壇交流，甚至鋪陳今年稍晚的「鄭習會」，確實為當前兩岸僵局注入一股暖流，就像蕭旭岑說「暖意已顯露出來」，宋濤昨天也頗有呼應說「兩岸關係終將冬去春來」。國共互動這一幕，彷彿老友相見歡。

大陸方面很給國民黨面子，訪團抵達北京機場後走貴賓通道，當晚由國台辦主任宋濤設宴接風。昨日論壇上，宋濤偕同副主任潘賢掌出席，國台辦各局長幾乎到齊。據悉，蕭旭岑今天可能以國民黨副主席身分，與王滬寧舉行國共高層級會見，展現兩黨對交流重啟的重視。

再提一個細節，這次國共論壇選址北京國貿商圈的中國大飯店，這是陸方接待外賓的重要場所。二○二四年「馬習二會」在北京舉辦時，前總統馬英九就是在此下榻。

國共互動熱絡，開出當前兩岸關係一道新的風景，這次兩黨在論壇議程上精心策畫，定調聚焦民生、產業，降低政治性，也符合目前多數台灣人民對兩岸交流的期待。昨日論壇結束後，雙方提出共同意見，洋洋灑灑十五條內容，試圖展現國共交流成果豐碩。

然而在涉及公權力的交流事項上，關鍵還是在兩岸政府。例如共同意見提到，盡快全面恢復海空客運直航正常化；盡快實現福建、上海民眾赴台團隊旅遊等，願景很美好，也很貼近民眾需求，但按照賴政府說法，我方台旅會去年二月就去函海旅會表達溝通意願，對方迄今未回。陸方則曾反映，我方試圖在旅遊議題溝通上，加入人權等政治因素，致使對話碰壁。

事實上，兩岸關係惡化豈止於旅遊中斷。賴政府上任以來，北京加強施壓，祭出懲獨廿二條、公布台獨舉報信箱、發動圍台軍演等；賴政府也定義大陸為敵對勢力，對陸港澳以橙色燈號示警，同時收緊多項交流管制等。國共交流為兩岸寒冬帶來一股暖流，但要迎來春暖花開，解鈴還須繫鈴人。