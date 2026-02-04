冷眼集／朝野拚場 美中台關係 不必一刀切

賴清德總統大動作開記者會說明台美經濟繁榮夥伴對話成果，要國人在台灣經貿在「走向世界」與「二次西進」之間做選擇。然而，對民眾而言，樂見台美關係及合作有所進展，但同時也冀望兩岸和平；賴總統昨天要求在野「跳脫窠臼」，但民進黨政府用「二分法」要國人抉擇，正是自陷意識形態的政治窠臼。

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ）日前落幕，這是台美之間經貿對話的重要管道之一，此次ＥＰＰＤ之所以較受矚目，因正值台美關稅談判結果出爐，以及台美雙方主談官員，首度實體面對面對談，並在ＡＩ供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機、高科技人才培育、第三國合作及雙邊經濟合作等七大領域達成共識。

不過，經濟部與外交部先前就曾詳細說明這次ＥＰＰＤ成果，賴總統昨天選擇親上火線再次說明ＥＰＰＤ議題，除了台美經貿層次，當然也有其「政治目的」。

國共智庫論壇昨在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤（左）、中國國民黨副主席蕭旭岑（右）出席。（中新社）

國共兩黨智庫論壇正在北京舉行，不僅國民黨人士出席，也有產業界隨行，凸顯產業界也有希望兩岸能交流互動的期待與心聲。賴總統雖然否認總統府記者會與國共智庫論壇「互別苗頭」，但賴總統當然也想主動掌握話語權，向外界傳遞民進黨政府對國共交流的「視角」。

賴總統昨強調，民進黨政府不只重視台美關係，同樣也非常重視兩岸關係，且自蔡政府到賴政府的兩岸路線，都持續保持善意。

只不過，擺在眼前的現實是，中國大陸持續對台統戰軟硬兼施，而民進黨十年執政以來，兩岸因為缺乏政治對話基礎，官方溝通陷入冰點，雙方幾無互信，也導致兩岸敵意螺旋愈來愈加深。

美中台三邊關係向來是我國對外關係的重中之重。民進黨政府在經濟與政治上，選擇加強台美與民主友盟合作關係，這是綠營的戰略思考與選擇，抗中牌雖讓民進黨一度賺到政治紅利；然而，兩岸和平也深受國人重視，產業界也不希望放棄中國大陸市場；亦即，「兩岸和平」及「與美友好」可以兼得，不必偏廢。尤其美中關係如今也出現轉折變化，如何在美中間取得巧妙平衡，而不是「一刀切」，是賴政府必須深思的課題。