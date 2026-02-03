快訊

台南傳隨機砍人！養身館男持刀攻擊2路人 1人逃到派出所前還被猛刺

囂張吸毒仔…闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

財神爺來報喜！大樂透1.39億頭獎一人獨得 獎落「這縣市」

聽新聞
0:00 / 0:00

國共智庫論壇達成五大共同意見 陸委會批配合中共統戰：絕不接受

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
國共兩黨智庫論壇3日下午在北京閉幕，論壇共達成五大共同意見，涉及「推動解除⺠進黨當局對兩岸⼈員往來的人為限制」。陸委會晚間回應，中共對台極限施壓是兩岸人員往來的最大阻礙，國共間的「共同意見」完全是倒果為因，政府絕不會接受。（本報系資料照）
國共兩黨智庫論壇3日下午在北京閉幕，論壇共達成五大共同意見，涉及「推動解除⺠進黨當局對兩岸⼈員往來的人為限制」。陸委會晚間回應，中共對台極限施壓是兩岸人員往來的最大阻礙，國共間的「共同意見」完全是倒果為因，政府絕不會接受。（本報系資料照）

國共兩黨智庫論壇3日下午在北京閉幕，論壇共達成五大共同意見，涉及「推動解除⺠進黨當局對兩岸⼈員往來的人為限制」。陸委會晚間回應，中共對台極限施壓是兩岸人員往來的最大阻礙，國共間的「共同意見」完全是倒果為因，政府絕不會接受；並指該「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路。

陸委會3日晚間發布新聞參考資料，針對國共智庫論壇達成的五大共同意見做出回應。

陸委會表示，當前兩岸關係的癥結，在於中共持續對台步步進逼、敵意有增無減，如軍機艦擾台、跨境鎮壓等極限施壓。國民黨卻無視中共意圖消滅中華民國、併吞台灣，執意與中共合辦「國共智庫論壇」，並在「九二共識」及反對「台獨」的政治前提下，發布所謂「共同意見」，誆稱要推動解除我政府對兩岸人員往來的人為限制等，這根本是倒果為因，政府絕不會接受。

陸委會強調，當前兩岸人員無法正常往來的人為障礙，完全是中共造成的。陸客來台觀光已中斷多年，兩岸情勢有很大改變，國人赴陸旅遊人身安全，因陸方不斷增修國安新規產生新的威脅。政府兩岸觀光健康有序、雙向平衡、旅遊安全及小兩會先溝通等4個政策沒有改變，歡迎世界各地旅客來台觀光，但陸方慣以恢復陸客來台作為政治籌碼及經濟脅迫工具，政策說斷就斷。

陸委會表示，為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，我方台旅會已於去年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，請陸方海旅會回復我方。

針對「共同意見」所稱「加強兩岸新興領域合作」，陸委會指出，台灣經貿戰略為「立足台灣、台灣加一、布局全球、行銷全世界」，協助台灣產業穩健走向國際，以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈的關係地位與安全韌性及主體性。依經濟部統計，台商赴大陸投資金額占總對外投資金額的比重，已從2010年83.8%，降到2025年的3.75%。

陸委會續指，中國大陸利用自由貿易體系補貼企業，部分產業產能過剩，低價傾銷造成不公平貿易行為，兩岸新興產業及環保領域交流合作「是希望拉攏台灣的資金、技術及人才赴中國大陸，協助中國大陸產業及經濟發展，並對抗經濟下行的困境，看不出對台灣有什麼幫助」。

另就「深化兩岸防災減災合作」，陸委會指出，兩岸兩會於2014年3月簽署兩岸氣象及地震監測合作等2項協議，提升兩岸地震防災減災及氣象監測預報與災害預測能力，「請陸方積極落實兩岸氣象及地震監測合作協議，恢復雙方業務主管部門聯繫機制」，以確實保障兩岸人民福祉及生命財產安全。

陸委會強調，國共兩黨的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路。中共的做法是企圖繞過我方公權力，並製造我方內部分化及矛盾、誤導國人認知。陸委會再次呼籲，國內各界應嚴肅看待中共對台施壓脅迫，及併吞台灣的野心，共同維護國家主權與尊嚴。政黨交流不應悖離台灣主流民意，應避免配合中共統戰、混淆國際視聽。

中共 陸委會 智庫論壇 國共

延伸閱讀

國共兩黨智庫論壇 旅遊業者提5點建議盼解除禁團令

李貞秀放棄陸籍遭拒 陸委會坦言：曾告知內政部「有放棄困難」

與國共智庫論壇別苗頭 賴總統今親說明台美經濟合作進展與方向

國共智庫論壇將登場 陸委會：不能取代兩岸官方溝通機制

相關新聞

國共智庫論壇達成五大共同意見 陸委會批配合中共統戰：絕不接受

國共兩黨智庫論壇3日下午在北京閉幕，論壇共達成五大共同意見，涉及「推動解除⺠進黨當局對兩岸⼈員往來的人為限制」。陸委會晚...

國共智庫論壇達成五大共同意見 推動恢復兩岸人員往來正常化

「國共兩黨智庫論壇」今天下午在北京閉幕，經過上午的開幕式、專題發言，和下午的分組討論後，閉幕式由國台辦副主任潘賢掌主持，...

國共兩黨智庫論壇 旅遊業者提5點建議盼解除禁團令

國共兩黨智庫論壇今天在北京舉行，外界關注旅遊議題。台灣旅遊交流協會創會理事長兼主委賴瑟珍表示，台灣旅遊業者希望擴大兩岸交...

國共論壇共同宣言出爐 提推動恢復兩岸直航、開放團客等五大面向

國共智庫共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」今在北京舉行。與會人士經過深入交流討論，提出五個面向、十五項共同意見，包括推動...

國共智庫論壇 陸國台辦宋濤：推動兩岸旅遊交流合作

「國共兩黨智庫論壇」今天在北京開幕，面對大陸即將召開對台工作會議、下月召開全國「兩會（人大、政協全體會議）」，國共交流成...

國共智庫論壇 蕭旭岑：兩岸要合作賺世界的錢不要對立

「國共兩黨智庫論壇」今天上午在北京開幕，國民黨副主席蕭旭岑致詞時喊話，應該要兩岸合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。