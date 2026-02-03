國共兩黨智庫論壇 旅遊業者提5點建議盼解除禁團令

國共兩黨智庫論壇今天在北京舉行，外界關注旅遊議題。台灣旅遊交流協會創會理事長兼主委賴瑟珍表示，台灣旅遊業者希望擴大兩岸交流，並提出5點建議，包含努力創造解除禁團令的條件，推動上海、福建居民到台團體遊儘早實現。

由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心、中國國民黨國政研究基金會主辦的國共兩黨智庫論壇「兩岸交流合作前瞻」今天在北京舉行。國共兩黨智庫論壇被普遍認為是為今年上半年可望舉行的「鄭習會」暖身。

賴瑟珍接受媒體採訪時表示，這次隨著國民黨來參加論壇的旅遊類別成員有15人，涵蓋旅行業、旅館業、餐飲、導遊，與會議展覽等相關領域的實際業者專家。

她表示，在分組討論上，台灣的旅遊業者很希望擴大兩岸交流，因此提出5點建議。

賴瑟珍指出，一是是雙方共同努力來創造解除「禁團令」的條件；二是加強擴大民間單位跟產業的交流合作；三是分階段擴大福建地區以外的居民到金門、馬祖「小三通」旅遊，提升整體的效率；四是推動上海、福建居民到台灣團體遊（團隊遊）盡早實現；五是重視旅遊的接待與服務品質，強化台灣旅客到大陸安全與消費權益的保障。

賴瑟珍也說，現在的航班與航點已經不夠，應依據市場實際需求，適度調整航班與擴大航點。要提升航權跟航班的配置，允許航空公司依照市場的實際需求作調整。要回應兩岸民眾的廣大需求，讓海空的運輸可以早日正常化。

政府多次強調，要恢復兩岸觀光，必須先由「小兩會」進行溝通，並且要解除「禁團令」，仍必須以陸方保證維護國人赴陸旅遊安全為前提。

陸委會近日釋出的統計資料也顯示，2025年台灣民眾赴陸失聯、遭留置盤查、限制人身自由等案例累計221人，較2024年激增4倍。陸委會呼籲注意赴陸風險，也喊話對岸盡快透過觀光小兩會協商觀光開放事宜。

兩岸旅遊觀光未解，現僅開放第三地陸客來台觀光，以及福建團客與自由行赴金門、馬祖旅遊。而台灣方面，政府未限制台灣人到大陸自由行，不過「禁團令」仍未解除。

禁團令始於2020年，當時因為疫情關係，台灣暫停旅遊社經營大陸團體遊業務。2023年底一度宣布2024年3月起解除禁團令，但是兩岸政治僵局未解且更為嚴峻，2024年6月政府持續禁止組團赴陸。