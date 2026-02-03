聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨：國共論壇假交流真滲透 國民黨只想把台灣鎖回中國

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國共論壇假交流真滲透，國民黨只想把台灣鎖回中國。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，國共論壇假交流真滲透，國民黨只想把台灣鎖回中國。圖／聯合報系資料照片

民進黨中國部主任吳峻鋕今天指出，國民黨赴中出席國共論壇，對外宣稱將交流觀光、精密機械、醫療、能源、防災等五大產業，國共論壇以民間交流包裝，乍聽似乎無害，實際卻高度涉及國家安全與關鍵供應鏈，值得警惕。

吳峻鋕參加民進黨發言人韓瑩主持直播節目「午青LIVE」播出，他表示，國共論雖然降級成智庫交流，所提及的精密機械、醫療科技、能源與防災，皆屬各國嚴格列管的戰略產業。精密機械更是非紅供應鏈的關鍵環節，直接牽動台美產業合作；醫療領域亦涉及高度敏感技術，中國在醫療倫理與相關爭議引發國際關切。於美中競爭升溫之際，相關交流絕非單純民間往來。

吳峻鋕指出，攤開整體國共論壇脈絡，是一項高度政治化的操作，也是為鄭習會鋪路，未來更至少有三項實質目的。第一，讓中共的社會監控與政治影響力，長驅直入台灣社會；第二，切斷台美經貿合作的信任基礎，破壞非紅供應鏈；第三，配合中共「155對台經濟吸納」戰略，重新綁住台灣產業，企圖將台灣重新鎖回中國。

韓瑩表示，台灣要走向世界，必須以非紅供應鏈深化國際連結。在野黨卻刪除相關概念，若再配合離島建設條例進行洗產地，形同把台灣鎖回中國。戰略產業與關鍵供應鏈不該成為政治操作的工具，國民黨配合中國包裝成民生交流，社會必須保持清醒與警覺。

國共論壇 供應鏈 國民黨 民進黨 鄭習會

延伸閱讀

美參議員批在野刪國防預算 國民黨：資訊不充分 甚感遺憾

國共論壇今開幕 楊永明：為台灣經濟人民福祉全力以赴

賴總統指在野黨強行通過爭議法案 黃國昌反嗆民進黨因人設事太有經驗

民進黨：國民黨莫為換國共論壇配合統戰 犧牲台灣權益

相關新聞

北京國共論壇 蕭旭岑：兩岸合作賺世界的錢

暌違九年，國共智庫論壇昨在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑致詞指出，兩岸應合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」掏...

冷眼集／朝野拚場 美中台關係不必一刀切

賴清德總統大動作開記者會說明台美經濟繁榮夥伴對話成果，要國人在台灣經貿在「走向世界」與「二次西進」之間做選擇。然而，對民...

觀察站／暖意顯 融冰仍看兩岸領導人

國共在暌違九年後恢復舉行國共論壇，預計中共對台二把手、政協主席王滬寧將會見訪團，等於維持了國共互動的高規格，然而無論國共...

國共智庫論壇達成五大共同意見 陸委會批配合中共統戰：絕不接受

國共兩黨智庫論壇3日下午在北京閉幕，論壇共達成五大共同意見，涉及「推動解除⺠進黨當局對兩岸⼈員往來的人為限制」。陸委會晚...

國共智庫論壇 五個共識

暌違九年，國共智庫論壇昨（3）日在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑致詞指出，兩岸應該要合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「...

邱垂正：宋濤談話不友善 像在訓話

國共智庫論壇昨日在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞重申堅持九二共識、反對台獨，也批評台獨分裂與外部勢力，陸委會主委邱垂正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。