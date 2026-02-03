聽新聞
0:00 / 0:00
陸委會：國共智庫交流 不能取代兩岸官方機制
陸委會昨天表示，國共智庫交流不能取代兩岸官方溝通機制，中共應正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，停止對台施壓脅迫及統戰分化，與我民選合法政府透過溝通對話、化解分歧，方有助於兩岸關係良性發展。
陸委會表示，二○一九年「習五條」提出一國兩制台灣方案，已將九二共識重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一的九二共識」。「一中原則」、「九二共識」、「一國兩制」已成為中共「三位一體」的對台政策，根本沒有中華民國的生存空間，國共間的政治主張，完全違背台灣的主流民意。
陸委會指出，任何政黨、團體未經政府授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議，從事兩岸交流應遵守法律規範，也不得違反法律從事合作行為。
陸委會指出，政黨交流應秉持對等尊嚴原則，並考量台灣社會觀感及國際視聽，避免成為中共對台統戰樣板、誤導國際社會認知。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言