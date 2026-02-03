鄭麗文：國台辦我一個都不認識…民進黨一定全力抹紅

綠營質疑國共智庫論壇，國民黨主席鄭麗文昨接受聯合報專訪重申今年上半年「先陸後美」出訪規畫，她強調，現在的大陸國台辦「我一個都不認識，更不用講中共總書記習近平」；民進黨一定全力抹紅，但國民黨不會因此瞻前顧後、不敢主張對的事。

鄭麗文指出，台灣主流民意並非如民進黨所想，一天到晚想踩台獨紅線、仇視大陸，好像兩岸已不可避免只有這條路可走；大多數民眾希望兩岸和平，在這樣的基礎下，兩岸可在不同領域層面交流，讓全世界包括台灣都看到，兩岸發展有不一樣的選項。

鄭麗文表示，國民黨要發揮的作用是「逆轉」，她要證明台灣是有選項、有替代方案，不需要付出任何代價或提出交換條件，「都不用，就是九二共識、反對台獨而已」。她自己可能是國民黨這些年來，最少參加兩岸交流的人，不僅很少到大陸，跟對岸體系的人都不認識。

不過，藍營內部仍有雜音，憂心影響年底選舉。鄭麗文說，這在黨內是少數聲音，甚至在台北有點被過度放大；百工百業面臨嚴重萎縮，許多團體來找她陳情時都表達，對國民黨的期待非常深，國民黨不可能都不碰、等執政以後再說。

鄭麗文說她也有信心，國民黨對兩岸和平堅定的主張會成為選舉大利多。過去國民黨摔在「反中牌、芒果乾（亡國感）」，不應被錯誤解讀成台灣現在是這樣，她感受到各產業與領域對兩岸關係焦慮又心灰意冷，卻沒想到她可以有這麼強的兩岸論述和主張，且得到正面回響，大家對改善兩岸關係有太深的期待，會直接反映到選票上對國民黨大力支持。