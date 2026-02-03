聽新聞
鄭麗文：國台辦我一個都不認識…民進黨一定全力抹紅

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬李成蔭／台北報導
國民黨主席鄭麗文。 記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文。 記者余承翰／攝影

綠營質疑國共智庫論壇國民黨主席鄭麗文昨接受聯合報專訪重申今年上半年「先陸後美」出訪規畫，她強調，現在的大陸國台辦「我一個都不認識，更不用講中共總書記習近平」；民進黨一定全力抹紅，但國民黨不會因此瞻前顧後、不敢主張對的事。

鄭麗文指出，台灣主流民意並非如民進黨所想，一天到晚想踩台獨紅線、仇視大陸，好像兩岸已不可避免只有這條路可走；大多數民眾希望兩岸和平，在這樣的基礎下，兩岸可在不同領域層面交流，讓全世界包括台灣都看到，兩岸發展有不一樣的選項。

鄭麗文表示，國民黨要發揮的作用是「逆轉」，她要證明台灣是有選項、有替代方案，不需要付出任何代價或提出交換條件，「都不用，就是九二共識、反對台獨而已」。她自己可能是國民黨這些年來，最少參加兩岸交流的人，不僅很少到大陸，跟對岸體系的人都不認識。

不過，藍營內部仍有雜音，憂心影響年底選舉。鄭麗文說，這在黨內是少數聲音，甚至在台北有點被過度放大；百工百業面臨嚴重萎縮，許多團體來找她陳情時都表達，對國民黨的期待非常深，國民黨不可能都不碰、等執政以後再說。

鄭麗文說她也有信心，國民黨對兩岸和平堅定的主張會成為選舉大利多。過去國民黨摔在「反中牌、芒果乾（亡國感）」，不應被錯誤解讀成台灣現在是這樣，她感受到各產業與領域對兩岸關係焦慮又心灰意冷，卻沒想到她可以有這麼強的兩岸論述和主張，且得到正面回響，大家對改善兩岸關係有太深的期待，會直接反映到選票上對國民黨大力支持。

