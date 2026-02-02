聽新聞
0:00 / 0:00

率團抵北京 蕭旭岑：努力讓兩岸關係積極回暖

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，出發前揮手致意。（記者黃仲明／攝影）
國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，出發前揮手致意。（記者黃仲明／攝影）

國民黨副主席蕭旭岑率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，今中午抵達中國大陸北京，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時表示，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，在國共兩黨的努力之下，一定會讓兩岸關係積極回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

蕭旭岑指出，感謝中共中央台辦大力的支持，國共兩黨暌違了將近10年，正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大。黨主席鄭麗文交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平台，同時也帶著台灣的產業以及各個專業領域的專家學者來，希望能夠和大陸的朋友們積極的討論，凝聚共識，互相合作。

蕭旭岑也否認此行可能影響到未來國民黨選舉，他強調，台灣許多民調，特別是聯合報等重要媒體的民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，顯示這是台灣的主流民意，黨內同志也都非常瞭解與支持。

蕭旭岑 北京 兩岸交流 國民黨 國共 鄭麗文

延伸閱讀

沈伯洋：中共透過文化洗國族認同 國民黨沒從國共內戰學到教訓

影／率團出發國共論壇 蕭旭岑：國民黨要當兩岸和平的締造者

正面回應鄭麗文訪陸被抹紅 蕭旭岑：不碰兩岸選舉就會贏？

影／國共智庫交流 蕭旭岑：盼恢復兩岸溝通管道

相關新聞

陸委會：國共智庫交流 不能取代兩岸官方機制

陸委會昨天表示，國共智庫交流不能取代兩岸官方溝通機制，中共應正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，停止對台施壓脅迫及統戰分化，與我民選合法政府透過溝通對話、化解分歧，方有助於兩岸關係良性發展。

鄭麗文：國台辦我一個都不認識…民進黨一定全力抹紅

綠營質疑國共智庫論壇，國民黨主席鄭麗文昨接受聯合報專訪重申今年上半年「先陸後美」出訪規畫，她強調，現在的大陸國台辦「我一個都不認識，更不用講中共總書記習近平」；民進黨一定全力抹紅，但國民黨不會因此瞻前顧後、不敢主張對的事。

新聞眼／國共交流成果 北京對台政策指標

國共重啟交流之際，大陸緊接著將召開年度對台工作會議以及下月初的「全國兩會」（人大、政協會議），擘畫和揭露今年對台工作重點。國民黨剛完成中常委改選，也邁入由黨主席鄭麗文領軍的全新階段。此次國共智庫交流期間的兩黨互動，勢必成為觀察今年大陸對台政策的重要指標。

國共智庫論壇今登場 陸方肯定兩黨重啟溝通平台

國共智庫論壇今天登場，國民黨副主席蕭旭岑昨抵達北京時受訪表示，在國共兩黨努力下，會讓兩岸關係積極回暖，雖然現在相對冰封，但「暖意已經顯露出來了」。他還說，國民黨主席鄭麗文交付他的任務就是凝聚共識、互相合作。

國共智庫論壇將登場 陸委會：不能取代兩岸官方溝通機制

國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團前往北京參加國共智庫論壇，陸委會晚間表示，對於國民黨迎合中共以所謂「九二共識」、反對「台獨...

率團抵北京 蕭旭岑：努力讓兩岸關係積極回暖

國民黨副主席蕭旭岑率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，今中午抵達中國大陸北京，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時表示，到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。