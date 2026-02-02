國共智庫論壇重民生 在北京台灣人看好：合作空間很多

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營強調此次交流重民生、輕政治，在北京創業的徐韜認為，兩岸產業有很多合作空間，例如台灣在一些高科技領域存在優勢，交流絕對是雙贏；台籍律師沈杰說，既然是智庫論壇，希望減少政治包袱，推動務實合作，同時，國民黨也應藉此證明兩岸合作對台灣人有利，讓赴陸交流成為加分項。

在北京創業的台青、小包智工聯合創始人徐韜表示，面對當前兩岸官方交流中斷，大量在大陸生活的台灣人，都很希望有務實的交流機會出現，國民黨有其政治影響力，因此，很多人都期望於國共兩黨交流的進一步重啟。

徐韜也認為，以智庫論壇聚焦民生作為起手式，確實可降低政治敏感度，對真正生活在大陸的台青、台商而言，藉由軟性議題增進交流，尋找合作之道，也比較有實際幫助。例如台灣在高科技產業的一些細分領域，相較大陸是有競爭優勢的，而大陸有供應鏈優勢，兩岸產業的合作空間很多，並非一方單邊讓利而以，交流合作絕對是雙贏。

在北京執業的台灣律師、北京靜理律師事務所執行主任沈杰坦言，上次大選藍白合破局，國民黨離重返執政尚遠，此次論壇聚焦民生是比較務實的做法，且既然是智庫論壇，希望大家都能減少政治包袱，推動在產業、科技方面的合作達成突破，同時，也可藉由此次機會，好好的談一下當前的兩岸關係，不論是敏感或非敏感議題。

沈杰進一步指出，作為在北京發展的台灣人，期待國民黨也能藉由國共交流的恢復，整合好自己的兩岸論述，同時，讓台灣民眾相信兩岸交流有好處，國民黨能與陸方有效溝通，這非常重要。他觀察，過去幾年，國民黨跟大陸關係好反而成為劣勢，赴陸交流被抹黑也很難為自己辯護，若將來要推動國共交流持續，甚至是「鄭習會」，在說服台灣民眾，給選舉加分這方面，希望國民黨能做得更好。