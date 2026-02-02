聽新聞
國共智庫論壇重民生 在北京台灣人看好：合作空間很多

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國共兩黨智庫論壇，將於2月3日在北京舉辦，論壇由中共中央台辦海研中心與國民黨國政研究基金會共同主辦，圖為陸方人員進行前置準備。記者陳政錄／攝影
國共兩黨智庫論壇，將於2月3日在北京舉辦，論壇由中共中央台辦海研中心與國民黨國政研究基金會共同主辦，圖為陸方人員進行前置準備。記者陳政錄／攝影

「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營強調此次交流重民生、輕政治，在北京創業的徐韜認為，兩岸產業有很多合作空間，例如台灣在一些高科技領域存在優勢，交流絕對是雙贏；台籍律師沈杰說，既然是智庫論壇，希望減少政治包袱，推動務實合作，同時，國民黨也應藉此證明兩岸合作對台灣人有利，讓赴陸交流成為加分項。

在北京創業的台青、小包智工聯合創始人徐韜表示，面對當前兩岸官方交流中斷，大量在大陸生活的台灣人，都很希望有務實的交流機會出現，國民黨有其政治影響力，因此，很多人都期望於國共兩黨交流的進一步重啟。

徐韜也認為，以智庫論壇聚焦民生作為起手式，確實可降低政治敏感度，對真正生活在大陸的台青、台商而言，藉由軟性議題增進交流，尋找合作之道，也比較有實際幫助。例如台灣在高科技產業的一些細分領域，相較大陸是有競爭優勢的，而大陸有供應鏈優勢，兩岸產業的合作空間很多，並非一方單邊讓利而以，交流合作絕對是雙贏。

在北京執業的台灣律師、北京靜理律師事務所執行主任沈杰坦言，上次大選藍白合破局，國民黨離重返執政尚遠，此次論壇聚焦民生是比較務實的做法，且既然是智庫論壇，希望大家都能減少政治包袱，推動在產業、科技方面的合作達成突破，同時，也可藉由此次機會，好好的談一下當前的兩岸關係，不論是敏感或非敏感議題。

沈杰進一步指出，作為在北京發展的台灣人，期待國民黨也能藉由國共交流的恢復，整合好自己的兩岸論述，同時，讓台灣民眾相信兩岸交流有好處，國民黨能與陸方有效溝通，這非常重要。他觀察，過去幾年，國民黨跟大陸關係好反而成為劣勢，赴陸交流被抹黑也很難為自己辯護，若將來要推動國共交流持續，甚至是「鄭習會」，在說服台灣民眾，給選舉加分這方面，希望國民黨能做得更好。

陸委會：國共智庫交流 不能取代兩岸官方機制

陸委會昨天表示，國共智庫交流不能取代兩岸官方溝通機制，中共應正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，停止對台施壓脅迫及統戰分化，與我民選合法政府透過溝通對話、化解分歧，方有助於兩岸關係良性發展。

鄭麗文：國台辦我一個都不認識…民進黨一定全力抹紅

綠營質疑國共智庫論壇，國民黨主席鄭麗文昨接受聯合報專訪重申今年上半年「先陸後美」出訪規畫，她強調，現在的大陸國台辦「我一個都不認識，更不用講中共總書記習近平」；民進黨一定全力抹紅，但國民黨不會因此瞻前顧後、不敢主張對的事。

新聞眼／國共交流成果 北京對台政策指標

國共重啟交流之際，大陸緊接著將召開年度對台工作會議以及下月初的「全國兩會」（人大、政協會議），擘畫和揭露今年對台工作重點。國民黨剛完成中常委改選，也邁入由黨主席鄭麗文領軍的全新階段。此次國共智庫交流期間的兩黨互動，勢必成為觀察今年大陸對台政策的重要指標。

國共智庫論壇今登場 陸方肯定兩黨重啟溝通平台

國共智庫論壇今天登場，國民黨副主席蕭旭岑昨抵達北京時受訪表示，在國共兩黨努力下，會讓兩岸關係積極回暖，雖然現在相對冰封，但「暖意已經顯露出來了」。他還說，國民黨主席鄭麗文交付他的任務就是凝聚共識、互相合作。

國共智庫論壇將登場 陸委會：不能取代兩岸官方溝通機制

國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團前往北京參加國共智庫論壇，陸委會晚間表示，對於國民黨迎合中共以所謂「九二共識」、反對「台獨...

率團抵北京 蕭旭岑：努力讓兩岸關係積極回暖

國民黨副主席蕭旭岑率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，今中午抵達中國大陸北京，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時表示，到...

