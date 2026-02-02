聽新聞
國共智庫論壇明登場 北京學者：大陸反獨促交流

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於國共兩黨交流，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣認為，大陸方面的大門一直是敞開的，鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，因此可以說「交流的條件很好」。（記者廖士鋒／攝影）
「國共兩黨智庫論壇」將於三日在北京登場，藍營盼迎來兩岸融冰，成為推動進一步交流合作的開始。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣受訪認為，大陸今年將持續反獨、促交流，對兩岸交流的大門始終是敞開的，尤其國民黨主席鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，可以說「交流的條件很好」，但關鍵是能否頂住來自民進黨的阻撓壓力。

對論壇舉辦，李振廣近日受訪表示，國、共兩黨交流的進一步恢復是非常難得的，因為過去幾年，雖常有國民黨的副主席、秘書長等層級來大陸訪問，但「不成規模」。此次雖非過往的「國共論壇」，以智庫交流先行，但國民黨將至少有一個「成規模的交流團」前來參會，近十年來並不多見，相信會是一個很好的開端和嘗試，「有了開始，就會有後續」。

李振廣表示，論壇交流領域包括產業、醫療、科技、旅遊、環保等，在交流本身已具備強烈象徵意義下聚焦民生，將有助於解決當前兩岸交往存在的實際問題，藉此交換意見，增進了解，這類務實交流對兩岸關係發展會更有意義。

就國共兩黨今年的交流前景，李振廣說，大陸方面的大門一直是敞開的，鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，因此可以說「交流的條件很好」，但接下來要關注的是，國民黨與大陸交流的障礙可能主要來自台灣內部，尤其是民進黨的阻撓。因此，他也期待國民黨要敢於和民進黨做鬥爭，共同反對台獨，促進兩岸交流，增進同胞福祉。

陸委會：國共智庫交流 不能取代兩岸官方機制

陸委會昨天表示，國共智庫交流不能取代兩岸官方溝通機制，中共應正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，停止對台施壓脅迫及統戰分化，與我民選合法政府透過溝通對話、化解分歧，方有助於兩岸關係良性發展。

鄭麗文：國台辦我一個都不認識…民進黨一定全力抹紅

綠營質疑國共智庫論壇，國民黨主席鄭麗文昨接受聯合報專訪重申今年上半年「先陸後美」出訪規畫，她強調，現在的大陸國台辦「我一個都不認識，更不用講中共總書記習近平」；民進黨一定全力抹紅，但國民黨不會因此瞻前顧後、不敢主張對的事。

新聞眼／國共交流成果 北京對台政策指標

國共重啟交流之際，大陸緊接著將召開年度對台工作會議以及下月初的「全國兩會」（人大、政協會議），擘畫和揭露今年對台工作重點。國民黨剛完成中常委改選，也邁入由黨主席鄭麗文領軍的全新階段。此次國共智庫交流期間的兩黨互動，勢必成為觀察今年大陸對台政策的重要指標。

國共智庫論壇今登場 陸方肯定兩黨重啟溝通平台

國共智庫論壇今天登場，國民黨副主席蕭旭岑昨抵達北京時受訪表示，在國共兩黨努力下，會讓兩岸關係積極回暖，雖然現在相對冰封，但「暖意已經顯露出來了」。他還說，國民黨主席鄭麗文交付他的任務就是凝聚共識、互相合作。

國共智庫論壇將登場 陸委會：不能取代兩岸官方溝通機制

國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團前往北京參加國共智庫論壇，陸委會晚間表示，對於國民黨迎合中共以所謂「九二共識」、反對「台獨...

率團抵北京 蕭旭岑：努力讓兩岸關係積極回暖

國民黨副主席蕭旭岑率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，今中午抵達中國大陸北京，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時表示，到...

