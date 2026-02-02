率團參加國共智庫論壇 蕭旭岑：聚焦專業領域

國民黨副主席蕭旭岑今天率團赴中國參加智庫交流論壇，他表示，此行聚焦專業領域，並擔任兩岸和平締造者。台灣國到場抗議，質疑是以論壇為名、行國共密謀之實的大戲。

蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，將於2月2日至4日前往北京出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。他今天上午在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，3日的論壇是重點，4日將前往北京的清華大學參訪，今天出席由中國大陸國台辦舉辦的晚宴。

對於記者提問，如何看待外界質疑可能會涉及政治議題，蕭旭岑指出，這次都是專業領域，包含各專家學者、觀光產業，乃至於精密機械、醫療，以及各項能源、防災等，出發是為了台灣老百姓能夠跟對岸有交流，針對各領域專業面向，看看有沒有共識可否合作。

記者追問，是否觸及國、共兩黨主席會面議題，蕭旭岑說，主要還是為了台灣產業及百姓，因此有這次的行程安排，中國國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者，也要當兩岸和平的締造者，是此行重要使命。至於是否會見中國大陸國台辦主任宋濤，「我們尊重主人的安排」，今天晚宴大家應該很快就可以知道。

有記者提問，國民黨主席鄭麗文曾說大陸是親人，引發外界討論及抨擊，是否認同這樣的說法。蕭旭岑說，從中華民國憲法的規定，跟大陸本來就不是兩個國家，而是同一個國家下的關係；另外，從歷史、文化、血緣和情感，跟對岸本來就不應有這樣切割的概念，「我們當然是親人」，只是在政治上的分歧還沒有解決。至於此行會見哪些政府官員，將客隨主便，尊重主人安排。

李鴻源受訪表示，此行團員大部分非國民黨員，都是專家學者及相關領域團體的理事長、秘書長等，要談的都是專業面向，從水利、防災，到人工智慧、精密機械、醫療及觀光旅遊等，都是台灣目前需要突破的地方。

李鴻源強調，台灣有強項與弱點，大陸亦然，彼此有很多互補的地方，希望透過這樣的交流平台良性互動，除了希望替台灣業者帶來生意，更重要的是彼此互相瞭解，減少歧見，慢慢營造和平的氛圍，應是這次論壇的主要目的。

台灣國理事長陳峻涵率眾到場抗議表示，中國持續以飛彈部署、環台軍演與戰爭恫嚇台灣，甚至公開鼓吹「血洗台灣、留島不留人」，鄭麗文竟仍公然稱中國為「親人」；蕭旭岑無視中共領導人習近平早已明確定調「九二共識即一個中國政治路線」的事實，仍高舉「九二共識」大旗前往北京，是一場以「論壇」為名、行國共密謀之實的政治大戲。