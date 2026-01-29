聽新聞
國共智庫論壇影響九合一選情？ 柯志恩：民生交流無意識形態

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰張曼蘋／台北報導

國民黨派員前往北京出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，外界關注會否影響九合一選情。國民黨立委柯志恩表示，國共智庫論壇就是民生相關的專業交流，不用擴大到意識形態，也不用把國民黨提的任何改革都跟對岸掛鉤；民進黨立委郭國文則說，像台南本土意識高，人民會檢視參選人在國家主權的立場。

柯志恩表示，這次出訪都是強調包含防災、避震或民生相關專業，不用把兩岸交流擴大到意識形態，相信民眾眼睛是雪亮的，大家自有判斷；國民黨、民眾黨對常態編列國防預算沒有太多意見，對自主防衛也都支持，但一下子就要一點二五兆元令人質疑，「真的不用把國民黨提的任何改革都跟對岸綁標、掛鉤，這是過度操作」，對朝野和諧、兩岸關係都沒有實質幫助。

但民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃直指國民黨如此作法，不會被南部選民接受。國民黨台南市長參選人謝龍介反嗆，南部選民對追求和平一定接受，透過專業交流、人道關懷、求同存異，就可以打開兩岸和平之門，不用汙名化、扣紅帽子。

民眾黨立委林國成說，希望本次國共智庫交流還是單純一點，建議把主題限縮在黨務跟民生議題，「在野黨再怎麼交流，過去跟中共關係多密切、有多好的交情，也不可以牽涉到政策方面的交流」，「我覺得正常交流就好，不要冠上政治想像空間」。

