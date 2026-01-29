聽新聞
國共智庫交流 陸委會：不得進行政治性協議

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者陳宥菘／北京—台北報導

針對國共智庫交流，陸委會稱任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議。

對於國民黨副主席蕭旭岑將率團赴大陸舉行相關活動，陸委會昨質疑蕭旭岑「三不五時就帶團往對岸跑」，這次參訪定位為「去政治化」，「也許是顧慮到國內反應不佳」。陸委會表示，中共的目標就是要消滅中華民國，這個目標不會因為誰去了北京而改變。陸委會並「提醒」，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

另就國民黨主席鄭麗文近日表示，希望國民黨擔負起歷史重任，推動兩岸關係穩定。國台辦發言人張晗表示，即將舉辦的國共兩黨智庫論壇，正是兩黨為台海謀和平，為民眾謀福祉，為民族謀復興的具體體現。

不過，對於論壇是否觸及國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的「鄭習會」安排，以及中共方面的出席層級，張晗未正面回應，僅重申，大陸願在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，和包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士加強交流交往。她也並未具體回應論壇是單次舉行，還是未來將會制度化定期舉辦。

