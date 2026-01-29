有學者受打壓取消隨團 蕭旭岑喊高抬貴手

國民黨副主席蕭旭岑下周一將率團訪陸，出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。蕭旭岑昨受訪時證實，新聞曝光後，有大學系主任受到相關單位打壓，臨時取消隨團。他呼籲賴政府高抬貴手，不要用意識形態介入專業交流。

國民黨智庫副董事長李鴻源表示，在接任副董前，因為自身專業，和大陸相關學術領域有密切交流，大家共同面對氣候變遷、天災、能源等問題。他以花蓮堰塞湖事件為例，淹水問題不是單靠工程手段可解決，大陸有些成功經驗，大家一起努力，透過良性交流，讓產業可因此受益。李鴻源也說，此行各領域的專家學者由他親自邀請，幾乎沒有政治人物，是非常務實專業的交流。

蕭旭岑表示，訪陸消息曝光後，有專家學者受到相關單位的「關切」，因此取消隨團。他呼籲民進黨不要以政治意識形態介入民生經濟，讓真正的專家學者與大陸交流，這些成果都會回饋到台灣，也能幫忙老百姓。

蕭旭岑強調，此次活動雙方磋商時間超過數月，都在縝密討論各項關心議題，絕對沒有政治性議題，雙方智庫對接討論時，大家已有相當的共識要去政治化。

外界關注中斷九年的國共論壇，改為「智庫交流」的考量為何。蕭旭岑澄清，這是觀念上的誤解；二○○五年國共智庫平台就是俗稱「國共論壇」，事實上從第一屆兩岸文化經貿論壇，到最後稱「兩岸和平發展論壇」，都是用民間交流形式。

對於自由時報稱國民黨因阻擋軍購才能順利舉辦此次活動，蕭旭岑表示，這都是編故事；他呼籲賴清德總統約束國安人士這些爪牙，不要破壞兩岸交流，相關媒體報導，國民黨已正式提告。他說，謠言止於智者，軍購要嚴審，因為國民黨要為民眾看緊荷包，這和兩岸交流是兩回事，「事實會證明一切」。