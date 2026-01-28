聽新聞
國共智庫論壇 2月3日北京登場

聯合報／ 記者鄭媁、特派記者陳政錄／台北—北京連線報導
國民黨副主席蕭旭岑（左）、國家政策研究基金會副董事長李鴻源（右）昨天舉行記者會，宣布二月二日至四日前往北京，出席國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。記者林伯東／攝影
國民黨副主席蕭旭岑昨宣布，將於二月二日至四日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與四十名專家學者前往中國大陸北京，出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。國民黨主席鄭麗文表示，國共智庫論壇平台是跨出成功的第一步，接下來還會延續、擴大，要為台海和平穩定盡一份心力。

大陸國台辦發言人張晗昨也宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於二月三日在北京舉辦，主題為兩岸交流合作前瞻，由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討。

鄭麗文昨天在國民黨中常會感謝李鴻源在上個月接任智庫副董後開始奔走，作為水利、防災、國土規畫的第一把交椅，為國民黨開啟的兩岸交流奉獻心力，因為海內外對兩岸和平的期待非常深；她也感謝大陸國台辦對接的代表，短時間內安排相關平台重啟。

李鴻源：希望創造雙贏機制

蕭旭岑與李鴻源昨舉行記者會。李鴻源表示，希望能創造雙贏機制，讓大家和平相處，達到過去國民黨執政時的良性互動。

蕭旭岑指出，黨主席鄭麗文特別重視此次論壇，希望討論兩岸民眾共同關切、攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，此次論壇聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、ＡＩ人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向，讓兩岸有更多對話與交流合作。

蕭旭岑表示，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作；民進黨執政十年，兩岸交流幾乎完全斷絕，鄭麗文上任後接見許多產業團體與專家學者，大家都希望國民黨幫忙尋找出路，恢復兩岸交流，協助產業恢復生機，兩岸共同發展，互利互惠。

蕭旭岑表示，國民黨絕對站在台灣老百姓那一邊，此次論壇活動是一個開始，期待未來能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮與和平發展。

鄭麗文訪陸？沒進一步訊息

至於此行除國台辦主任宋濤外，是否可能會見中共中央政治局常委王滬寧？蕭旭岑說，客隨主便，尊重陸方相關安排。

外界也關注是否觸及後續鄭麗文訪陸事宜，蕭旭岑說，目前沒有進一步訊息，此次除活動重點，當然會有一些與對岸重要人士的互動，雙方持續累積互信，進行深度交流。

