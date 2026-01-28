民進黨：國民黨莫為換國共論壇配合統戰 犧牲台灣權益

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，國民黨莫為換國共論壇犧牲台灣權益。圖／聯合報系資料照片
國民黨今天說明赴中國大陸參與國共論壇，民進黨發言人韓瑩表示，從論壇名稱、議題到記者會時程，處處可見配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令人質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是在向北京交代？近來中國內部局勢動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，務必注意自身安全，切莫在配合統戰的同時，也把自己捲入中國的內部風險。

韓瑩指出，媒體揭露國共論壇一度遭北京技術性推遲，原因竟是中方認定國民黨「努力不到位」，隨後國民黨便在立法院展現與北京高度同步的作為，引發社會質疑，國民黨是否為了促成「鄭習會」，不惜以擋軍購、阻撓美台供應鏈合作作為政治交換？若交流是建立在對岸設定的條件與代價上，國民黨已實質淪為中共對台策略的執行節點。

韓瑩說，國民黨再度高舉「九二共識」作為交流前提，但這早已是被中共定義為「一國兩制」的政治枷鎖，國民黨稱交流是為了和平，實則在行程與媒體安排上完全尊重中國，這種喪失主體性的互動模式與雙城論壇如出一轍，不僅嚴重傷害國家尊嚴，更將成為台灣國家安全的最大破口。

韓瑩呼籲，在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民。國民黨應懸崖勒馬，向國人交代與北京的決策邏輯，立即停止任何與中共條件連動的國會操作，切莫為了換取一時的政治紅利，成為中共對台滲透與分化社會的在地協力者。

