快訊

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

動物集體暴斃竟是空拍機投毒！農場怒批不可饒恕：一定替動物討公道

聽新聞
0:00 / 0:00

國共交流恐影響南部選情？ 柯志恩：民生交流別擴大到意識形態

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委謝龍介、柯志恩，以及前內政部長李鴻源今上午開「台南維冠大樓震災十周年記者會」並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨立委謝龍介、柯志恩，以及前內政部長李鴻源今上午開「台南維冠大樓震災十周年記者會」並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

中國國民黨與中國共產黨「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，外界關注會否影響南部選情。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，國共智庫論壇就是民生有關專業交流，不用擴大到意識形態，也不用把國民黨提的任何改革都跟對岸掛鉤；國民黨台南市長參選人、立委謝龍介也說，南部選民一定接受追求和平。

國民黨副主席蕭旭岑宣布2月2日率團訪陸，出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。外界關注，目前區域局勢緊張，有消息還指國民黨拿擋軍購換國共論壇，又適逢選舉年，國共交流是否會影響南部選情。

謝龍介、柯志恩，以及前內政部長李鴻源今上午開「台南維冠大樓震災十周年記者會」並於會後接受媒體聯訪。柯志恩回應，李鴻源這次出訪都是強調專業所及，包含防災、避震或民生相關，不用把兩岸交流擴大到意識形態，相信民眾眼睛是雪亮的，大家自有判斷。

柯志恩指出，國民黨、民眾黨對常態編列國防預算沒有太多意見，對自主防衛也都支持，但一下子就要1.25兆元令人質疑，這是國民黨訪中國大陸前就討論的，真的不用把國民黨提的任何改革都跟對岸綁標、掛鉤，這是過度操作，對朝野和諧、兩岸關係都沒有實質幫助。

另外，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃直指國民黨如此作法，不會被南部選民接受。國民黨台南市長參選人謝龍介反嗆，南部選民對追求和平一定接受，透過專業交流、人道關懷、求同存異就可以打開兩岸和平之門，不用汙名化、扣紅帽子。

謝龍介還說，真要講國防，台灣哪一個重要武器、戰略布局不是國民黨留下的？幻象2000、F-16戰機、愛國者飛彈也都是國民黨採購的，國民黨最重視國防，跟共產黨對抗超過80年，太了解共產黨了，今天反對的是凱子軍購，不要把台灣人當盤子。

國民黨 國共論壇

延伸閱讀

台南藍白介選嚴重？醫狠酸綠不會看民調 更剖析謝龍介能贏

影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

影／柯志恩、賴瑞隆今起正面交鋒 跟陳其邁互動曝光

相關新聞

國共交流恐影響南部選情？ 柯志恩：民生交流別擴大到意識形態

中國國民黨與中國共產黨「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，外界關注會否影響南部選情。國民黨高雄市長參選人、立委柯...

民進黨：國民黨莫為換國共論壇配合統戰 犧牲台灣權益

國民黨今天說明赴中國大陸參與國共論壇，民進黨發言人韓瑩表示，從論壇名稱、議題到記者會時程，處處可見配合中方主導的痕跡，這...

影／國共智庫交流 蕭旭岑：盼恢復兩岸溝通管道

國民黨副主席蕭旭岑、國家政策研究基金會副董事長李鴻源上午針對兩岸交流事項舉行記者會，蕭旭岑表示，受黨主席鄭麗文指示與委託...

國共智庫交流 蕭旭岑證實：有學者受打壓取消隨團

國民黨副主席蕭旭岑宣布2月2日率團訪陸，出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。蕭旭岑受訪時證實，昨新聞曝光...

國共智庫論壇觸及「鄭習會」安排？陸國台辦「這樣說」

大陸國台辦發言人張晗28日上午宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。對於論壇是否觸及未來國民黨主席鄭麗文和中...

陸國台辦宣布：「國共兩黨智庫論壇」2月3日北京舉辦

對於國共智庫交流，大陸國台辦發言人張晗28日上午宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，主題為兩岸交流合作前瞻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。