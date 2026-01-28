影／國共智庫交流 蕭旭岑：盼恢復兩岸溝通管道

國民黨副主席蕭旭岑、國家政策研究基金會副董事長李鴻源上午針對兩岸交流事項舉行記者會，蕭旭岑表示，受黨主席鄭麗文指示與委託，即將於2月2日至4日，偕同李鴻源與40名專家學者前往中國大陸北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。會議將聚焦三大主題「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，涵蓋旅遊據點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災、新能源與環保等領域，盼在雙方共同基礎下推動對話與合作，協助產業發展與升級。

蕭旭岑指出，過去兩岸在既有政治基礎上曾簽署多項協議，促進民生與經貿往來；近年交流受阻，部分產業盼恢復溝通管道，尋求新出路。並強調，論壇目標在促進兩岸穩定互動、強化經濟民生連結，並以和平發展、互利共融為方向，回應社會對恢復交流的期待。