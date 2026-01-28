國共智庫交流 蕭旭岑證實：有學者受打壓取消隨團

國民黨副主席蕭旭岑宣布2月2日率團訪陸，出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。蕭旭岑受訪時證實，昨新聞曝光後，有大學系主任受到相關單位打壓，臨時取消隨團，呼籲賴政府高抬貴手，不要用意識形態介入專業交流。

國民黨智庫副董事長李鴻源表示，在接任副董前，因為自身專業，和大陸相關學術領域都有密切交流；在此基礎上，大家共同面對氣候變遷、天災、能源等問題。他以花蓮堰塞湖事件為例，淹水問題不是單靠工程手段可解決，大陸有些成功經驗，大家一起努力，透過良性交流，讓產業可因此受益。

李鴻源也說，此行各領域的專家學者由他親自邀請，幾乎沒有政治人物，是非常務實專業的交流。

對於中斷9年的國共論壇，是否改為智庫交流，蕭旭岑澄清，這是觀念上的誤解。2005年國共智庫平台就是俗稱「國共論壇」，事實上從第一屆兩岸文化經貿論壇，到最後稱兩岸和平發展論壇，都是用民間交流形式。

蕭旭岑也強調，此次活動雙方磋商時間超過數月，都在縝密討論各項關心議題，絕對沒有政治性議題。雙方智庫對接討論時，大家已有相當的共識要去政治化。對於自由時報稱，國民黨因阻擋軍購才能順利舉辦此次活動，這都是編故事。

他呼籲賴清德總統約束國安人士這些爪牙，不要破壞兩岸交流，相關媒體報導國民黨已正式提告，謠言止於智者，軍購要嚴審，因為國民黨要為民眾看緊荷包，這和兩岸交流是兩回事，事實會證明一切。

有媒體詢問，此次參訪並未安排記者隨團採訪，蕭旭岑說，媒體採訪沒有任何問題，過去幾次到大陸交流，不管國民黨或前總統馬英九訪陸，相關媒體報導採訪都是公開透明，至於媒體安排方式，既然到大陸，尊重陸方安排，所有活動都是公開，禁得起檢驗。

至於此行是否觸及後續鄭麗文訪問大陸相關事宜，蕭旭岑說，目前沒有進一步訊息，雙方互動交流都是基於互信，此次到對岸除了活動的重點，當然也會有一些與對岸重要人士的互動，雙方持續累積互信，進行深度交流。