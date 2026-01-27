快訊

國共智庫交流2月2日登北京 蕭旭岑、李鴻源領軍 宋濤作東宴請

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）日前在副主席蕭旭岑（右二）等人陪同下拜會前總統馬英九。記者余承翰／攝影
國共恢復交流的論壇將延至2月2日至2月4日舉辦，並由副主席蕭旭岑帶隊，論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域。國民黨智庫部分將由副董事長李鴻源率領，外傳的智庫執行長張顯耀並未隨行。

黨主席鄭麗文日前拜訪前前總統馬英九後，定調活動是「第一次智庫交流論壇」。此次國共交流定位為「智庫交流」，團隊將於下周一赴北京，停留三日，參與座談與實務參訪互動，議題設定在非政治性領域，包括觀光、醫療、能源、ＡＩ等產業。除了蕭旭岑、李鴻源，主席辦公室特別顧問李德維，他也將以商總兩岸小組副召集人的身分同行。預計2日晚宴，大陸國台辦主任宋濤將會出席。

自由時報報導指，中共已透過國台辦通知，只要國民黨在今午的程序委員會10度阻擋軍購條例的審查，雙方規畫明天就能宣布於下周一至周四在北京舉行「準智庫交流」。

蕭旭岑昨天在廣播專訪時強調，國民黨要去大陸訪問與軍購沒有任何關係。國民黨不用任何條件、任何門票，只要認同中華民國憲法是一中憲法，只要認同兩岸關係不是兩國關係，就可以去訪問大陸，這是常識。

蕭旭岑說，且這麼多年以來，歷任主席馬英九、連戰、朱立倫、洪秀柱都去過，哪一次跟軍購有關係？硬把軍購跟國民黨訪問中國大陸扯在一起，是非常惡意的連結。

國民黨 蕭旭岑 李鴻源 鄭麗文 馬英九

相關新聞

陸國台辦宣布：「國共兩黨智庫論壇」2月3日北京舉辦

對於國共智庫交流，大陸國台辦發言人張晗28日上午宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，主題為兩岸交流合作前瞻...

美國防部前官員：中共軍委少了張又俠 誤判風險將升高

中共中央軍委副主席張又俠上周六傳出落馬消息後震驚各界，曾與張又俠有實際接觸經驗的美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐...

她吃蘋果派咬到瓷偶怒批「差點出事」 內行揭真相：吃到幸運一整年

這次不用報食環署！有女生於網上發文表示，家人在大圍顯徑商場購買了1個蘋果派，她切了1塊進食，其間發現蘋果派內竟有1個硬身公仔，她批評「如果唔為意咪大鑊啦」，擔心會有人不小心將公仔吞進肚中。

去年陸人均收入 上海突破人民幣9萬元居首

隨著2025大陸經濟成績單出爐，大陸多地民眾收入成績也浮現。其中，上海居民人均可支配收入首次突破人民幣9萬元大關，達91...

黃仁勳簽名600元紅包 網賣999999元 受贈滬商戶這麼說

Nvidia輝達(另稱英偉達)創始人黃仁勳日前現身上海陸家嘴一菜場，品嘗小吃並給商戶發自己現場簽名的紅包，裡面各包了人民...

涉虛報學歷兩度缺席提堂 赴港假高才8.9萬美元遭充公

一名47歲持雙程證的內地男子，早前透過申請高才通與妻女移居香港，後來被揭發涉嫌與他人串謀虛報資料，訛稱獲澳洲蒙納士大學學...

