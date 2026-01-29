賈永婕強調：「台北101沒有改名必要」、「對從政完全沒興趣」

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101董事長賈永婕。記者林士傑／攝影
台北101董事長賈永婕。記者林士傑／攝影

Netflix全球直播艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）赤手獨攀台北101引發的效益，台北101董事長賈永婕說，「第一步一定是觀光」。

赤手獨攀台北101行動成功後，不少人拱賈永婕出來選台北市長，賈永婕今日強調「我真的不會選台北市場，對從政完全沒有興趣！」

賈永婕談到，透過全球直播赤手獨攀台北101後，會有很多的國外的遊客會想要來101，不只如此，甚至是對整個台北市、對台灣的觀光有所助益，因為觀光客大老遠跑來，一定不會只來101。加上Alex有300多萬粉絲，這些攀爬好手會因此想來看看美麗的台灣，台灣其實是一個非常適合登山非常美麗的地方」。

被問到101觀景台人數有爆量嗎？ 賈永婕說，「雖然沒有到瞬間爆量，但我們追求的是大家持續想來的意念」。

艾力克斯霍諾德挑戰成功後，包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰發文祝賀都稱「台灣101」，對於台北101是否有改名的必要， 賈永婕說，「我之前就講過了，沒有改名必要，這是有點『泛政治化』的議題，它就是台北101，是伴隨我們成長的地標，它就在台灣，沒有必要在文字上一直討論」。

談到市場景氣，賈永婕說「我覺得今年景氣是好的，但各行各業不一樣，但今年開始到現在101是好的，較去年同期正成長」。台北101總經理朱麗文強調，101今年一定可以超越去年的240億元業績，也會努力蟬聯店王。

