Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）赤手獨攀台北101計畫，Netflix原訂1月24日（周六）全球直播但因雨延期，台北101董事長賈永婕今天也談到延期的最後deadline，並說「如果雨持續下到1月26日周一，那這整件事就會取消」。

赤手獨攀台北101，原訂1月24日直播但因雨延到1月25日（周日)直播，賈永婕說，大家都在討論101是否有處理、擦過外牆玻璃，我們真的有處理，但是在周五的傍晚，處理要拍攝的那幾面，但沒想到周六又下了一整天的細雨。

賈永婕談到「整個挑戰與直播延到周日真的是做了非常正確的決定，但延一天成本就非常高，像是整個團隊的機票、食宿問題，1月26日周一是我們的最後deadline，如果周一當天再下雨，這整件事情就會取消」。至於是誰決定1月24日攀爬因雨取消，賈永婕說「這不是Alex Honnold一個人決定，是整個團隊一起做的決定」。

Alex Honnold攀爬101那天，引起辦公大樓內騷動，大樓內的上班族紛紛舉起手機、看板跟Alex打招呼，難道事前沒有管制？賈永婕說「其實我們之前都有跟租戶溫情喊話過，希望大家可以用觀賞的心態」。

但她也透露，Alex Honnold說「大樓裡面加油聲他完全沒聽見、尖叫聲也完全聽不到，但下面群眾呼喊聲他是有聽到的」。