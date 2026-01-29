快訊

黃仁勳來了！專機午間1:05降落松山機場 兆元宴、輝達總部受關切

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

聽新聞
0:00 / 0:00

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101董事長賈永婕。記者林士傑／攝影
台北101董事長賈永婕。記者林士傑／攝影

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）赤手獨攀台北101計畫，Netflix原訂1月24日（周六）全球直播但因雨延期，台北101董事長賈永婕今天也談到延期的最後deadline，並說「如果雨持續下到1月26日周一，那這整件事就會取消」。

赤手獨攀台北101，原訂1月24日直播但因雨延到1月25日（周日)直播，賈永婕說，大家都在討論101是否有處理、擦過外牆玻璃，我們真的有處理，但是在周五的傍晚，處理要拍攝的那幾面，但沒想到周六又下了一整天的細雨。

賈永婕談到「整個挑戰與直播延到周日真的是做了非常正確的決定，但延一天成本就非常高，像是整個團隊的機票、食宿問題，1月26日周一是我們的最後deadline，如果周一當天再下雨，這整件事情就會取消」。至於是誰決定1月24日攀爬因雨取消，賈永婕說「這不是Alex Honnold一個人決定，是整個團隊一起做的決定」。

Alex Honnold攀爬101那天，引起辦公大樓內騷動，大樓內的上班族紛紛舉起手機、看板跟Alex打招呼，難道事前沒有管制？賈永婕說「其實我們之前都有跟租戶溫情喊話過，希望大家可以用觀賞的心態」。

但她也透露，Alex Honnold說「大樓裡面加油聲他完全沒聽見、尖叫聲也完全聽不到，但下面群眾呼喊聲他是有聽到的」。

霍諾德 台北101 賈永婕

延伸閱讀

台北101還會再開放攀登？賈永婕一句話說明但阿湯哥例外

霍諾德後一群人想爬！他提議101設迷你攀岩場 網讚鬼才：賈永婕快看

霍諾德登頂101後IG粉絲暴增 賈永婕透露他答應過我要減速

賈永婕呼籲民眾不要攀爬台北101 一句「硬上」引發性別爭議

相關新聞

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）赤手獨攀台北101計畫，Netflix原訂1月24日（周六）全球直播但因雨延期...

台北101還會再開放攀登？賈永婕一句話說明 這事「阿湯哥例外」

美國徒手攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前成功挑戰徒手攀登台北101大樓，透過Netflix全球直播...

開放徒手攀爬101？賈永婕：沒有可行性 參選台北市長？也不可能

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰無保護徒手攀登台北101大樓成功，台北101也趁勢推薦位於最頂...

霍諾德後一群人想爬！他提議101設迷你攀岩場 網讚鬼才：賈永婕快看

美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）近日驚喜現身台北，並徒手攀登台北101大樓，雖然這項壯舉讓一般民眾看得熱血沸騰，但現實中若隨意模仿恐將觸法...

強者都活得像隻羊？霍諾德99%吃素 醫揭優勢：爬101不會心肌梗塞

美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，再度震撼全球，也讓他的訓練方式與生活習慣成為熱議焦點。對此，減重醫師蕭捷健分享觀察指出，這位能單手懸掛懸崖、完成高風險挑戰的攀岩大神，飲食竟以植物性為主，引發外界對「高表現是否一定要大口吃肉」的重新思考。

外國製作人曾憂「霍諾德紅衣」沾政治 賈永婕笑：證明台灣很自由

極限攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）日前攀爬台北101，引發全球關注。活動幕後也出現一段插曲，由於他當天穿著紅色上衣上陣，一度讓Netflix製作團隊擔心會被解讀為政治立場，引發爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。