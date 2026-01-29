開放徒手攀爬101？賈永婕：沒有可行性 參選台北市長？也不可能

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台北101董事長賈永婕表示，她對從政完全沒有興趣，不會參選台北市長。記者林海／攝影
美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰無保護徒手攀登台北101大樓成功，台北101也趁勢推薦位於最頂層的Skyline460場域，但至於是否有規劃一般遊客也能挑戰，董事長賈永婕今日表示，沒有開放遊客登頂的可行性，這不是很容易可執行的事情。

但對於未來徒手攀爬會否有標準，賈永婕強調，未來會開放台北101的Skyline 460給遊客，高度體驗沒有差很多，「爬是不可能有任何人可以完成的，霍諾德原本就是非常偉大的極限攀爬者。」若如果同樣還有其他傑出攀岩者要挑戰，賈永婕也強調，「不可能。攀爬（101）這件事情到此結束。」

賈永婕也說，很多民眾不知道台北101比101樓有Skyline460這個場域，民眾只要預約後就會準備好裝備，可以在最高層體驗霍諾德的視角，而台北101的曝光度大增後，一定會有很多國外遊客來到訪，對台北市、整個台灣觀光都有助益，可以讓全世界看到不一樣的台灣。

此次行銷台北101大成功，外界也有不少呼聲認為賈永婕可以出馬選台北市長。對此，賈永婕則強調，「絕對絕對不可能參加台北市長選舉」，應該要交給懂市政的人，她對從政也完全沒有興趣。

副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰日前在發文祝賀霍諾德挑戰成功時，貼文中卻稱「台灣101」，對於台北101是否有改名的必要，賈永婕仍強調，沒有改名的必要性，網路上有很多人在討論、批評這件事，但這就是泛政治化的議題，「不用改名，它就是台北101，伴隨著我們成長的地標名字，沒有必要在文字上討論。」

霍諾德挑戰成功後，已經出現模仿效應，不少民眾都偷偷在霍諾德的起點攀爬，台北101也呼籲民眾別隨意挑戰。賈永婕表示，外界給予很多創意，例如可以裝置藝術等，這都可以討論，但有肖像權的問題需要經過本人同意，目前還沒有真正規劃。

去年拿下百貨店王寶座，對於今年景氣，賈永婕表示，今年景氣是好的，但各行各業不同，今年至今將滿一個月，成績比去年同期更好，一定可以超越去年的240億元業績，也會努力蟬聯店王。

霍諾德 台北101 賈永婕

