霍諾德後一群人想爬！他提議101設迷你攀岩場 網讚鬼才：賈永婕快看

美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）近日驚喜現身台北，並徒手攀登台北101大樓，雖然這項壯舉讓一般民眾看得熱血沸騰，但現實中若隨意模仿恐將觸法。對此，有網友腦洞大開，建議台北101乾脆順水推舟，設置一座「迷你版101模型」供民眾付費體驗攀爬，也吸引大批網友瘋狂轉發，直呼：「賈董，商機來了！」

原PO在Threads上發文表示，既然現在全台都在瘋Alex Honnold，台北101是否應該考慮設置一個「迷你101模型攀爬體驗區」，不僅可以酌收入場費，還能滿足大眾想當「蜘蛛人」的夢想。貼文一出，立刻吸引眾多網友響應，紛紛補充具體執行方案，例如底下要鋪設像正規抱石場一樣的寬厚緩衝墊，或是設在信義區、美麗華附近有景觀的地方，若爬到頂端還可以跟真實101合照等。

這個突發奇想的點子被網友大讚是「行銷鬼才」，認為這不僅能將短期話題轉化為實際收益，也能提供一個安全的場域讓民眾宣洩模仿慾望。「比起讓民眾偷爬被警衛制止，不如讓大家付費體驗」、「台灣就是少了這種有創意的商業頭腦」、「這想法太有才，我也想去爬」。留言區更出現大量網友標註台北101董事長賈永婕的帳號（@janet_chia_），希望能讓「賈董」看到這個新商機。

不過，也有冷靜的網友分析潛在風險。有人指出這類設施可能只是「蛋塔效應」，風潮一過就會變成乏人問津的蚊子館，且戶外設施維護不易，若變成危險建築反而麻煩；也有人擔憂安全責任歸屬，「摔下來誰負責？保險和維護經費都是大問題」。