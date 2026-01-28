強者都活得像隻羊？霍諾德99%吃素 醫揭優勢：爬101不會心肌梗塞

美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，再度震撼全球，也讓他的訓練方式與生活習慣成為熱議焦點。對此，減重醫師蕭捷健分享觀察指出，這位能單手懸掛懸崖、完成高風險挑戰的攀岩大神，飲食竟以植物性為主，引發外界對「高表現是否一定要大口吃肉」的重新思考。

蕭捷健在臉書粉專表示，霍諾德幾乎採取99％植物性飲食，而另一位備受關注的科技富豪、抗老計畫「藍圖計畫（Project Blueprint）」創辦人布萊恩．強森（Bryan Johnson），同樣以素食或植物性飲食為主。強森每年投入數百萬美元，長期監測數百項生理數據，試圖延緩老化，飲食選擇也高度偏向植物蛋白，兩位「頂尖表現者」的共通點，引發外界好奇。

蕭捷健日前受邀至飛碟電台節目，與主持人蕭彤雯討論此一現象。他提到，正當這些高強度表現者選擇「吃草」的同時，美國政府卻發布最新《2025–2030年飲食指南》，部分新聞標題解讀為「鼓勵大口吃肉」，在網路上掀起熱議，甚至有人戲稱看完就直奔燒肉店。

不過，蕭捷健強調，實際翻閱指南內容後會發現，重點並非鼓勵大量攝取紅肉，而是將蛋白質建議量提高至每公斤體重1.2至1.6克；以70公斤成人為例，每日蛋白質需求接近100克。但指南同時明確限制飽和脂肪攝取，須低於總熱量的10%，約25克左右，「一天一塊四盎司的牛小排就超過了」。

他形容，這就像「你女朋友跟你說，你可以去夜店啊，但你不准跟異性講話，也不准喝酒」，看似開放，實則有嚴格條件。指南真正想傳達的，是補足蛋白質的同時，來源應以白肉（如雞、魚）及植物性蛋白（如大豆）為主，而非大量攝取紅肉。

蕭捷健進一步比喻，紅肉就像高扭力柴油車，動力強卻伴隨較多「廢氣」，包括發炎指標與高飽和脂肪；相較之下，霍諾德和強森選擇的植物蛋白，「那是特斯拉！高效、乾淨，不會讓你在爬101的時候突然心肌梗塞」。

最後，他總結三大飲食重點，包括蛋白質攝取量應提高至每公斤體重約1.2克、蛋白質來源要「白素真」，多選擇雞肉、魚類與豆類，以及盡量攝取原型食物、避免過度加工。