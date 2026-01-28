霍諾德攀101無防護惹議 醫揭「非雙標」關鍵：勞工安全被壓縮

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
霍諾德站在台北101最頂端自拍，台北壯闊景色一同入鏡。 圖擷自霍諾德IG
霍諾德站在台北101最頂端自拍，台北壯闊景色一同入鏡。 圖擷自霍諾德IG

美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）日前徒手攀登台北101，引發國內外高度關注，也在網路上掀起激烈討論。工傷協會指出，一般高空作業勞工須遵守嚴格的職業安全防護規範，霍諾德卻能在無任何防護下進行高風險攀登，恐讓社會產生「雙重標準」的觀感，相關言論也引發是否忽視勞工職安權益的爭議。

對此，醫師姜冠宇在臉書粉專表示，極限攀登挑戰與工殤議題其實不應混為一談。他指出，霍諾德的攀登屬於高度個人化的自願挑戰，所有訓練皆以完成表現為目標，強調體能管理、個人策略與風險評估，並會依自身狀況調整戰術，若發現天候或環境存在風險，也能自主選擇不上場，「這很重要」。

姜冠宇說，霍諾德本身擁有豐富的攀岩經驗，也清楚自身優勢與極限，且在挑戰台北101前進行大量模擬訓練，將風險控制在自己可接受的範圍內；反觀一般高空作業勞工，其訓練多為制度化與合規化，並非依個人條件量身打造，且實務上常受到工期與管理壓力影響，導致安全標準在現場被壓縮。

他進一步指出，職安訓練的核心在於SOP、危害辨識、停工權與救援通報，目標是將事故風險不斷下壓，理想狀態甚至趨近於零，並適用於整個團隊；而極限運動則是個人選擇、自負風險，兩者在勞動關係、退出權以及責任義務上本質不同，不能直接等同。

姜冠宇強調，職業災害與勞工安全確實需要被嚴肅看待，但若將霍諾德的自願極限挑戰視為「踐踏工傷」或職安標準，並不精準。他認為，若要真正討論職災問題，應回到受僱職場的制度設計與現場管理本身，而非將個人冒險行為與勞動現場混為一談。

