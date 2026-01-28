快訊

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陸14家鼎泰豐無預警歇業！大股東控前董座拒交接、4.65億元金流不清

外國製作人曾憂「霍諾德紅衣」沾政治 賈永婕笑：證明台灣很自由

聯合新聞網／ 綜合報導
霍諾德穿紅衣成功爬上台北101，賈永婕透露製作團隊一度憂心紅衣的政治解讀。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
霍諾德穿紅衣成功爬上台北101，賈永婕透露製作團隊一度憂心紅衣的政治解讀。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

極限攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）日前攀爬台北101，引發全球關注。活動幕後也出現一段插曲，由於他當天穿著紅色上衣上陣，一度讓Netflix製作團隊擔心會被解讀為特定政治立場，經過賈永婕說明才放心。

賈永婕在臉書分享幕後故事表示，製作人James活動前特地找她討論霍諾德的服裝顏色，賈永婕對此一開始的反應是：「他喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色啊。」但由於霍諾德最喜歡紅色，製作團隊突然「支支吾吾」，原來是擔心紅色在台灣可能會被解讀成某種政治立場。

賈永婕笑說，台灣確實是一個「任何事情都可以瞬間被政治化，然後大家從不同立場吵成一團」的地方，但這也證明了台灣真的很自由。她強調，在台灣，紅色更常代表吉祥、喜慶與祝賀，也真的很漂亮、安全，完全支持霍諾德穿紅色攀爬。而讓她喜出望外的是，實際拍攝出來的畫面效果極佳，紅衣在藍天與101大樓的映襯下格外亮眼。

賈永婕也幽默表示，自己被家人勸「不要再發文了」，擔心她現在人氣正旺，一不小心就會被大家討厭。但她直言，討厭她的人不會因為她不發文就就突然喜歡她，一直發文一定會更討厭她，但也真的拿她沒辦法，因此她仍會繼續分享故事，與喜歡她的人交流。

貼文曝光後，網友紛紛留言力挺賈永婕的智慧與情商，也讚賞Netflix團隊的細膩考量，「團隊太貼心了！連這個層面都想到了，超讚」。有人表示紅色象徵熱情與安全，也有人笑稱畫面與國旗配色相呼應，「紅衣在頂端的藍天映襯下，成為國旗的意象了！」令人格外感動。

主播陳海茵也現身留言：「想不到外國製作人對台灣這麼了解！不用想太多，紅色真的很搶眼！然後請多發一點背後的故事，真的很精彩！」還有網友笑稱：「聖誕老公公也是紅色的，這下子全世界的孩子們更相信聖誕老公公是爬煙囪進來送禮物的！」有人也指出，其實霍諾德攀爬酋長岩時也是同款配色，「很好看」，毋須多做聯想。

霍諾德 台北101 賈永婕 Netflix

延伸閱讀

台北101被卓揆改稱「台灣101」 媒體人直言：想變中央政績

很多餘？霍諾德攀台北101中文配音上線 他一句話千人按讚：Netflix很貼心

汐止公車座椅「髒到遊民不敢坐」 居民批：懷疑自己是幾等公民

長者、幼童大敵！過年吃年糕湯圓小心噎住 專家教急救法：先聽聲音

相關新聞

霍諾德粉絲「掰彎」台北101起攀點 杜奕瑾建議比照英國1景點做觀光

美國極限攀岩家Alex Honnold霍諾德成功徒手攀爬台北101，引起國際關注，也出現模仿效應，起攀點甚至遭民眾「掰彎...

強者都活得像隻羊？霍諾德99%吃素 醫揭優勢：爬101不會心肌梗塞

美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，再度震撼全球，也讓他的訓練方式與生活習慣成為熱議焦點。對此，減重醫師蕭捷健分享觀察指出，這位能單手懸掛懸崖、完成高風險挑戰的攀岩大神，飲食竟以植物性為主，引發外界對「高表現是否一定要大口吃肉」的重新思考。

外國製作人曾憂「霍諾德紅衣」沾政治 賈永婕笑：證明台灣很自由

極限攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）日前攀爬台北101，引發全球關注。活動幕後也出現一段插曲，由於他當天穿著紅色上衣上陣，一度讓Netflix製作團隊擔心會被解讀為政治立場，引發爭議。

霍諾德攀101無防護惹議 醫揭「非雙標」關鍵：勞工安全被壓縮

美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）日前徒手攀登台北101，引發國內外高度關注，也在網路上掀起激烈討論。工傷協會對此指出，一般高空作業勞工須遵守嚴格的職業安全防護規範，霍諾德卻能在無任何防護下進行高風險攀登，恐讓社會產生「雙重標準」的觀感，相關言論也引發是否忽視勞工職安權益的爭議。

很多餘？霍諾德攀台北101中文配音上線 他一句話千人按讚：Netflix很貼心

Netflix宣布，已為艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登101直播活動影片更新中文字幕與中文配音，讓更多觀眾能無障礙參與這場高空極限挑戰。官方在社群平台表示，除了現場喊的「加油！」外，其餘內容已全面中文化，並標註「#赤手獨攀台北101直播」、「#艾力克斯霍諾德」、「#SkyscraperLive」。

模仿攀登101 摔2公尺重傷

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北一○一大樓，全球關注，但也引發模仿效應，許多人未經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。