外國製作人曾憂「霍諾德紅衣」沾政治 賈永婕笑：證明台灣很自由

極限攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）日前攀爬台北101，引發全球關注。活動幕後也出現一段插曲，由於他當天穿著紅色上衣上陣，一度讓Netflix製作團隊擔心會被解讀為特定政治立場，經過賈永婕說明才放心。

賈永婕在臉書分享幕後故事表示，製作人James活動前特地找她討論霍諾德的服裝顏色，賈永婕對此一開始的反應是：「他喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色啊。」但由於霍諾德最喜歡紅色，製作團隊突然「支支吾吾」，原來是擔心紅色在台灣可能會被解讀成某種政治立場。

賈永婕笑說，台灣確實是一個「任何事情都可以瞬間被政治化，然後大家從不同立場吵成一團」的地方，但這也證明了台灣真的很自由。她強調，在台灣，紅色更常代表吉祥、喜慶與祝賀，也真的很漂亮、安全，完全支持霍諾德穿紅色攀爬。而讓她喜出望外的是，實際拍攝出來的畫面效果極佳，紅衣在藍天與101大樓的映襯下格外亮眼。

賈永婕也幽默表示，自己被家人勸「不要再發文了」，擔心她現在人氣正旺，一不小心就會被大家討厭。但她直言，討厭她的人不會因為她不發文就就突然喜歡她，一直發文一定會更討厭她，但也真的拿她沒辦法，因此她仍會繼續分享故事，與喜歡她的人交流。

貼文曝光後，網友紛紛留言力挺賈永婕的智慧與情商，也讚賞Netflix團隊的細膩考量，「團隊太貼心了！連這個層面都想到了，超讚」。有人表示紅色象徵熱情與安全，也有人笑稱畫面與國旗配色相呼應，「紅衣在頂端的藍天映襯下，成為國旗的意象了！」令人格外感動。

主播陳海茵也現身留言：「想不到外國製作人對台灣這麼了解！不用想太多，紅色真的很搶眼！然後請多發一點背後的故事，真的很精彩！」還有網友笑稱：「聖誕老公公也是紅色的，這下子全世界的孩子們更相信聖誕老公公是爬煙囪進來送禮物的！」有人也指出，其實霍諾德攀爬酋長岩時也是同款配色，「很好看」，毋須多做聯想。