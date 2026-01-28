快訊

很多餘？霍諾德攀台北101中文配音上線 他一句話千人按讚：Netflix很貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
Netflix為艾力克斯．霍諾德「赤手攀爬台北101」新增中文字幕與中文配音，讓視障者留言感謝。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
Netflix為艾力克斯．霍諾德「赤手攀爬台北101」新增中文字幕與中文配音，讓視障者留言感謝。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

Netflix宣布，已為艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101直播活動影片更新中文字幕與中文配音，讓更多觀眾能無障礙參與這場高空極限挑戰。官方臉書粉專發文，除了現場喊的「加油！」外，其餘內容已全面中文化，引發大批網友討論。

不少網友對於中文配音的發音風格感到不習慣，也有人覺得配音員的聲音十分耳熟，讓人想起綜藝節目「歡笑一籮筐」或中配卡通，「只聽聲音還以為是在看南方公園」、「這就是我陪兒子看一些中配卡通的聲音啊」、「是不是米奇妙妙屋？」，有人還笑稱：「這畫面是不是也要改成迪士尼版本。」

還有人直呼這樣的中文配音太過「出戲」，根本不需要、很多餘，「驚悚片都不驚悚了」、「聽起來很搞笑，要不要認真爬」，也有人覺得像在看「國家地理頻道」，讓人直覺地「馬上把聲音關掉」。

不過，貼文下方有一名網友表示：「太好了，我們視障者可以聽了。」該則留言獲得近千名網友按讚支持，提醒了眾人中文配音的重要性，「看到有視障人士中文配音的需求，我再也不會說中配是多餘的」、「謝謝有中文配音有顧及到視障者，覺得Netflix很細心、貼心」。也有家長指出，中配讓孩子更容易理解內容，「雖然配中文怪怪的，但對低年級以下孩童，及需要聽中文的人來說，非常貼心。」

霍諾德 台北101 Netflix 視障者 中文

