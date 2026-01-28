霍諾德粉絲「掰彎」台北101起攀點 杜奕瑾建議比照英國1景點做觀光

美國極限攀岩家Alex Honnold霍諾德成功徒手攀爬台北101，引起國際關注，也出現模仿效應，起攀點甚至遭民眾「掰彎」，該處已經設置圍籬，禁止攀爬。「PTT創世神」之稱的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾以哈利波特迷必訪景點為例，「建議101參考一下別人怎麼做觀光」。

英國倫敦的國王十字車站「9又4分之3月台」是知名觀光景點，多年來吸引來自世界各國哈利波特迷朝聖。杜奕瑾在臉書表示，台北101已經是世界知名景點，玻璃可以加上Alex正在爬的倒影，讓大家排隊拍照，不是堵起來，就設一個世界第一個徒手攀爬紀念碑、賣紀念品。掃QR code就到Netflix 紀錄影片。人太多了，就收票。

不少網友紛紛獻策，「擺香腸攤或是賣糖葫蘆都比圍封鎖線好」、「歪腰郵筒那時候郵局也出過一系列文創商品」、「當賣點延續話題是雙贏」、「設個腳印什麼的感覺不錯」、「排隊拍照的人多，想爬的人也沒空隙可爬」、「粉袋可以推周邊商品，目測當化妝包裝小物非常好用」、「旁邊擺個擺拍用窗架給自拍」。