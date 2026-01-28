霍諾德粉絲「掰彎」台北101起攀點 杜奕瑾建議比照英國1景點做觀光

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
霍諾德費時91分鐘完攀台北101，讓台灣被全世界看到。本報資料照片
美國極限攀岩家Alex Honnold霍諾德成功徒手攀爬台北101，引起國際關注，也出現模仿效應，起攀點甚至遭民眾「掰彎」，該處已經設置圍籬，禁止攀爬。「PTT創世神」之稱的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾以哈利波特迷必訪景點為例，「建議101參考一下別人怎麼做觀光」。

英國倫敦的國王十字車站「9又4分之3月台」是知名觀光景點，多年來吸引來自世界各國哈利波特迷朝聖。杜奕瑾在臉書表示，台北101已經是世界知名景點，玻璃可以加上Alex正在爬的倒影，讓大家排隊拍照，不是堵起來，就設一個世界第一個徒手攀爬紀念碑、賣紀念品。掃QR code就到Netflix 紀錄影片。人太多了，就收票。

不少網友紛紛獻策，「擺香腸攤或是賣糖葫蘆都比圍封鎖線好」、「歪腰郵筒那時候郵局也出過一系列文創商品」、「當賣點延續話題是雙贏」、「設個腳印什麼的感覺不錯」、「排隊拍照的人多，想爬的人也沒空隙可爬」、「粉袋可以推周邊商品，目測當化妝包裝小物非常好用」、「旁邊擺個擺拍用窗架給自拍」。

也有網友說，「我是建議101在廣場放的類似的Q版攀岩牆，讓人打卡上過過癮就好」、「做個Alex的攀爬立牌，可以掛在你想讓他爬的任何地方，感覺不錯」、「標示Alex攀爬路線讓大家拍照」、「我建議直接在那邊插國旗」、「這麼大的創舉，應該預料到事後會有的效應，提早做好準備」、「合理推測已經在進行中了，標示和動線規畫需要一點時間吧」。

